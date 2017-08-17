عبدالكريم العبدالله
وافقت وزارة المالية على زيادة التكلفة المالية لإنشاء مبنى مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد بـ 325 ألف دينار لتصبح التكلفة الكلية لإنشاء المبنى بعد الزيادة 176 مليونا و210 آلاف دينار.
وتأتي الزيادة على التكلفة المالية لإنشاء مبنى مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد لإضافة جناح بسعة 24 سريرا لمرضى زراعة النخاع.
من جهة أخرى، اعتمدت وزارة الصحة قرارا بندب د.هديل المطوع نائب مدير مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة للعمل لدى مكتب الوزير د.جمال الحربي.
وعهدت الوزارة للدكتورة هيا الحلبي بالإضافة إلى عملها القيام بأعمال مدير إدارة العلاج بالخارج، ولحين عودة د. فؤاد القطان من إجازته الدورية، كما تم تكليف د.عدنان الوقيان رئيس قسم الدعم الفني بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، ولحين عودة د.رحاب الوطيان من الإجازة الدورية.