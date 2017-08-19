إجراءات «زيكا» تتم فقط على الطائرات والسفن ووسائل النقل المختلفة القادمة من تلك البلدان الموبوءة

ضرورة التبليغ عن أي حالات مشتبهة أو مؤكدة للإنفلونزا H1N1 والتهاب السحايا بأنواعها خاصة السحايا الوبائي وفيروس الكورونا لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

عدم اصطحاب الأطفال دون الخمس سنوات لاحتمال إصابتهم بالأمراض التنفسية الحادة التي تشكل خطراً على الطفل

تحويل جميع متداولي الأغذية العاملين بحملات الحج الكويتية للفحص الطبي الشامل والفحص المخبري بمركز فحص متداولي الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية





عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة الاشتراطــــات الصحية للمسافرين الى المملكة العربية السعودية لأداء الحج والعمرة لعام 1438هـ الموافق 2017م.



وتضمنت الاشتراطات التي تنفرد «الأنباء» بنشرها إرشادات خاصة بقطاع الصحة العامة ومراكز الصحة الوقائية، دعت من خلالها المراكز الوقائية اخطار الراغبين في الحج بإحضار البطاقة المدنية وكتاب من حملة الحج التابع لها الحاج وموافقة السفارة السعودية عند المراجعة لمراكز الصحة الوقائية ليتم تطعيم الحجاج والمعتمرين بتطعيمات الإنفلونـــزا الموسمية للعام 2017/2018 Seasonal Influenza، وطعم النيموكوكال Pneumovax-23 Valen وتطعيم السحايا الرباعي Meningococcal Vaccine ACWY.



وأكدت الاشتراطات على توزيع شهادات الحج الصحية من قبل المراكز الصحية الوقائية، لافتة الى انها لا تعتد ببيانات التطعيم بالشهادات الصحية ما لم تعتمد من قطاع الصحة العامة او مراكز الصحة الوقائية، كما طلبت الاشتراطات من المراكز الوقائية اخطار الحاج لإحضار البطاقة المدنية عند مراجعة الحاج للمركز، فضلا عن انه يجب التأكد من ختم كل شهادة بختم تطعيم الحجاج وكذلك ختمها بختم المركز الوقائي المسؤول بعد استكمال تطعيماته المطلوبة.



وشددت على طبيب المركز الوقائي التوقيع وختم كل شهادة صحية للحجاج مستخدما ختمه الرسمي الخاص والختم الرسمي لتطعيم السحايا، علاوة على تعبئة بيانات الشهادة الخاصة بالتطعيم كاملة مع تحديد نوع الطعوم المستخدمة وذكر اسم القائم بالتطعيم وتاريخ التطعيم موضحا به اليوم والشهر والسنة.



وراعت الاشتراطات كتابة تاريخ التطعيم دون اجراء اي تعديلات عليه، وفي حال تعديل التاريخ يقوم الطبيب بالتوقيع مرة اخرى مع وضع ختمه قرب مكان التعديل او اعادة استخراج شهادة جديدة ان امكن.



السحايا



وذكرت الاشتراطات انه عند تطعيم الحاج، يجب مراعاة نوع الطعم، بحيث يتم تطعيم السحايا الرباعي Meningococcal Vaccine ACWY للكبار، والأطفال في عمر سنتين او اكثر ممن لم يسبق تطعيمهم من قبل بطعم السحايا.



وأفادت انه يتم تطعيم الكبار والأطفال في عمر سنتين او اكثر لمن سبق تطعيمهم منذ اكثر من 3 سنوات، علما ان التطعيم يتم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد على 3 سنوات.



الإنفلونزا



أما طعم الإنفلونزا الموسمية لعام 2017 Seasonal Influenza والذي يحتوي على تطعيم ضد فيروس A/H1N1، فقد أوضحت الاشتراطات انه يتم التطعيم بجرعة واحدة من الإنفلونزا الموسمية وهي 0.5 مل للبالغين، وذلك للحجاج الذين سبق تطعيمهم بطعم الانفلونزا الوبائي H1N1 خلال فترة الوباء العالمي.



الأولوية



ودعت الاشتراطات الى اعطاء الاولوية بالتطعيم للحجاج من الفئات الخاصة (المرضى بأمراض القلب المزمنة، امراض الرئة والربو المزمنة، امراض الدم المزمنة، امراض نقص المناعة بأنواعها المختلفة، مرضى اختلال وظائف الكلى والكبد المزمنة، مرضى الاورام السرطانية تحت العلاج الكيميائي او الاشعاعي او اي علاج طبي مثبط للمناعة، مرضى زراعة الاعضاء، مرضى السكري بالإنسولين خاصة لمن هم اكثر من 50 عاما الاطفال حتى عمر 5 اعوام والمرضى بالعلاج المستمر بالأسبرين او الكورتيزون)، مع العلم انه يجب ان يكون التطعيم قبل 10 ايام من السفر يكرر سنويا حسب التعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن.



النيموكوكال



وبالنسبة لطعم المكورات الرئوية (النيموكوكال) Pneumococcal-23 Valent، فأشارت الاشتراطات الى ان التطعيم يتم بجرعة واحدة من تطعيم المكورات الرئوية (النيموكوكال) من عمر 5 أعوام فأكثر ممن لم يسبق تطعيمه بطعم النيموكوكال Pneumovax-23 او PCV للأطفال، مبينة انه لا يعاد التطعيم لمن سبق إعطاؤهم الطعم خلال 3 اعوام من الجرعة السابقة.



كما يجب اعطاء الاولوية بالتطعيم للحجاج من الفئات الخاصة (المرضى بأمراض القلب المزمنة، امراض الرئة والربو المزمنة، امراض الدم المزمنة، امراض نقص المناعة بأنواعها المختلفة، مرضى اختلال وظائف الكلى والكبد المزمنة، مرضى الاورام السرطانية تحت العلاج الكيميائي او الاشعاعي او اي علاج طبي مثبط للمناعة، مرضى زراعة الاعضاء، مرضى السكري تحت العلاج بالانسولين خاصة لمن هم اكثر من 50 عاما، المرضى تحت العلاج المستمر بالأسبرين او الكورتيزون)، وان يكون التطعيم قبل 10 ايام على الاقل من تاريخ السفر.



الأطفال



ووضعت الاشتراطات ارشادات للأطفال المصاحبين للحجاج، حيث نصحت بعدم اصطحاب الاطفال دون الخمس سنوات من العمر لاحتمال اصابتهم بالأمراض التنفسية الحادة التي تشكل خطرا على الطفل او الاصابة بأمراض الطفولة الاخرى.



ودعت الاشتراطات الى التأكد من استكمال جميع التطعيمات الاساسية للأطفال دون الخمس سنوات حسب جدول التطعيم المعمول به في الكويت.



وفضلت الاشتراطات تطعيم افراد اسر الحجاج (مخالطي الحجاج) من عمر سنتين وما فوق والذين لم يسبق تطعيمهم من قبل او مضى على تطعيمهم اكثر من 3 سنوات بجرعة واحدة من طعم السحايا الرباعيACEY خلال السنوات الثلاث السابقة.



متداولو الأغذية



وأشارت الاشتراطات الى فحص وتطعيم متداولي الاغذية العاملين بحملات الحج الكويتية، من خلال تطعيم جميع العاملين بحملات الحج بمن فيهم متداولو الاغذية بالطعوم الثلاث وفق الاجراءات السابقة كما هو متبع مع الحجاج.



وذكرت انه يتم تحويل جميع متداولي الاغذية العاملين بحملات الحج الكويتية للفحص الطبي الشامل والفحص المخبري بمركز فحص متداولي الاغذية للتأكد من خلوهم من الامراض المعدية وفق الاجراءات الصحية المطبقة، كما يتم تطعيم متداولي الاغذية بطعم التيفوئيد والتيتانوس بالإضافة الى الطعوم المذكورة اعلاه مع مراعاة الاخذ بالاعتبار سابقة التطعيم لمن سبق له العمل بهذه الحملات في أعوام سابقة.



الدول الموبوءة



وتطرقت الاشتراطات الى إرشادات خاصة بالحجاج من جنسيات الدول الموبوءة، حيث اشارت الى انه عند اصطحاب الاطفال دون سن 15 عاما من جنسيات الدول التي مازال فيروس شلل الأطفال البري ينتقل بها دون حالات مرضية للشلل ولم يتم تطعيمهم بجرعة اضافية من شلل الاطفال الفموي اثناء اجراءات الإقامة لفحص العمالة الوافدة، فيجب ان تعطى لهم جرعة اضافية من طعم الشلل الفموي بمدة لا تقل عن 4 اسابيع قبل اصدار التأشيرة للحج او العمرة والتأكد من تسجيل ذلك على بطاقة الحج للطفل، علما انه سيتم اعطاؤهم جرعة اخرى بواسطة السلطات الصحية السعودية عند وصولهم للأراضي المقدسة.



وبينت الاشتراطات ان الدول الموبوءة التي تحدثت عنها الاشتراطات عبارة عن ١٨ دولة، وهي باكستان، افغانستان، نيجيريا، الكاميرون، اثيوبيا، غينيا الاستوائية، جنوب السودان، سورية، الصومال، اليمن، فلسطين (قطاع غزة، الضفة الغربية، وعرب 48)، غينيا، العراق، مدغشقر، اوكرانيا، لاوس، وميانمار (بورما).



وأكدت ان الحجاج القادمين من المناطق الموبوءة بحالات مرضية لشلل الاطفال من جميع الاعمار سيتم تطعيمهم بلقاح شلل الاطفال الفموي عند وصولهم للمملكة (بغض النظر عن اعمارهم) ويفضل وجود ما يثبت اعطاؤهم جرعة من لقاح شلل قبل السفر الى المملكة العربية السعودية بمدة 6 اسابيع.



ولفتت الى ان الحجاج القادمين من مناطق موبوءة بمرض الحمى الصفراء يطلب منهم تقديم شهادة تطعيم صالحة من جهة القدوم تفيد بالتطعيم ضد هذا المرض خلال مدة اقل من 10 سنوات او تحويلهم الى مركز فحص العمالة الوافدة لتطعيمهم بطعم الحمى الصفراء حسب الاجراءات الوقائية المتبعة.



واعتمدت الاشتراطات أيضا إرشادات للفريق الطبي لوزارة الصحة لبعثة الحج الكويتية تمثلت بالتأكد من فحص وتطعيم جميع المشاركين ببعثة الحج الكويتية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف في الكويت، علاوة على التأكد من التزام حملات الحج الكويتية بالاشتراطات الصحية المطلوبة لكل حملة خاصة، فيما يخص الاشتراطات الصحية في مكان الإقامة وسلامة الغذاء ومستوى الرعاية الطبية المقدمة من كل حملة.



وتابعت: يجب التأكد من فحص وتطعيم العمالة الخاصة بحملات الحج الكويتية الذاهبة للأراضي المقدسة بالحج حسب ما هو وارد بهذا القرار، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وكميات كافية من الأدوية لأطباء الفريق الطبي ومتطلبات التعامل مع اي طارئ طبي ولتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحجاج الكويت اثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة، وعلى وجه الخصوص توافر كميات من العلاج السريري والوقائي لمرض السحايا الوبائي والإنفلونزا (كالتاميفلو والرلينزا).



وشددت الاشتراطات على أهمية التعاون والتنسيق والالتزام بأي اشتراطات طبية أو صحية مطلوبة من قبل السلطات الرسمية بالمملكة العربية السعودية خاصة خلال أداء مناسك الحج، والتبليغ الفوري عن الامراض المهمة بين حجاج الكويت، الخاضعة للتبليغ حسب اللوائح الصحية الصادرة عن السلطات السعودية، والتأكد من توافر كميات الأدوية المطلوبة لتوزيعها كعلاج الوقائي للحجاج من الكويت، وذلك عند آخر يومين قبل مغادرتهم الأراضي المقدسة الى الكويت قبيل العودة وبعد انتهاء مناسك الحج بهدف خفض معدل حمل الميكروب المسبب للحمى المخية الشوكية بالبلعوم للحجاج.



الحكومي والخاص



ولفتت الاشتراطات الى وجود إرشادات عامة لجميع الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص، تمثلت في دعوة أطباء الرعاية الصحية الأولية بالمراكز أو اي طبيب مرخص الى تعبئة الجزء الخاص بالبيانات الطبية السريرية ببطاقة الحاج مع وضع توقيعه وخاتمه الرسمي الخاص والختم الرسمي للجهة التابع لها.



أما بيانات التطعيم وأختامها فهي من مسؤولية قطاع الصحة العامة والمراكز الوقائية كما هو وارد في البند الأول.



ونصحت الاشتراطات الحجاج بضرورة استكمال تطعيماتهم قبل السفر بعشرة أيام على الأقل لاكتساب مناعة كافية حسب توصيات المملكة العربية السعودية.



تأجيل



وطلبت من جميع الأطباء نصح الحجاج من كبار السن والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض الانفلونزا والكورونا بتأجيل مناسك الحج والعمرة لهذا العام وذلك لخطورة إصابتهم بمشاكل صحية اثناء اداء مناسك الحج التي قد تؤثر عليهم وبشكل خاص وتشمل النساء الحوامل والأطفال دون 5 سنوات من العمر والمسنين والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة.



الأمراض التنفسية



وشددت على الاهتمام بالتطعيم بطعم الانفلونزا الموسمي وطعم الالتهاب الرئوي المعدي وذلك للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التنفسية الفيروسية وتشمل المرضى المصابين بأمراض القلب المزمنة «أمراض الرئة المزمنة بما فيها الربو - امراض الدم المزمنة - امراض نقص المناعة بأنواعها المختلفة - مرضى اختلال وظائف الكلى والكبد المزمنة - مرضى الأورام السرطانية تحت العلاج الكيميائي او الاشعاعي او اي علاج طبي مثبط للمناعة - مرضى زراعة الأعضاء والسمنة المفرطة - مرضى السكري Type I لمن هم أقل من 12 سنة او اكثر من 50 سنة - المرضى تحت العلاج بالاسبرين او الكورتيزون المستمر.



ودعت الاشتراطات الى توعية الحجاج باتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالرذاذ او الملامسة (مثل السحايا والأمراض التنفسية المعدية) كالتالي:



أ- الالتزام بالمداومة على نظافة وغسل الأيدي بالماء والصابون او المطهرات المعدة بشكل متكرر، خاصة عند لمس الأنف والعينين والفم والأسطح الملوثة بإفرازات المريض التنفسية.



ب- الالتزام بآداب العطاس والسعال من خلال استخدام المحارم الورقية لتغطية الفم والانف او استخدام كم القميص لتجنب انتشار رذاذ العطاس ونقل العدوى للآخرين.



ج- ضرورة مراجعة الطبيب عند الشعور بأعراض الاصابة بالأمراض التنفسية المعدية المذكورة اعلاه.



د- تجنب بقدر الامكان الاشخاص الذين لديهم اعراض لاشتباه الاصابة بالأمراض التنفسية المعدية.



هـ- على المريض التجنب قدر الامكان مخالطة الآخرين حتى مرور 24 ساعة من ذهاب الحمى (دون ادوية خافضة للحرارة).



و- استعمال وسائل الحماية الشخصية (مثل لبس الكمامات).



ز- تجنب اوقات الذروة بالازدحام بقدر الامكان اثناء اداء مناسك الحج.



التبليغ



وألزمت الاشتراطات على جميع الأطباء العلاجيين بالكويت (قطاع خاص او حكومي) ضرورة التبليغ عن اي حالات مشتبهة او مؤكدة للأنفلونزا H1N1 والتهاب السحايا بأنواعها خاصة السحايا الوبائي وفيروس الكورونا لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مؤكدة انه في حال الاشتباه بحالات فيروس الكورونا والانفلونزا H1N1 يتم التعامل مع الحالات طبقا لإرشادات الإجراءات الوقائية الصادرة بخصوص التعامل مع الحالات.



وأوضحت الاشتراطات ان هناك اجراءات خاصة بمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية لفيروس الكورونا، حيث توصي وزارة الصحة السعودية بتأجيل الحج والعمرة هذا العام لفئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة (القلب، الكلى، الجهاز التنفسي ومرض السكري ونقص المناعة الخلقية والمكتسبة وأمراض الدم والأورام والحوامل والأطفال حرصا على سلامتهم).



وطلبت الاشتراطات الابتعاد عن أماكن تجمع الابل وتجنب الاحتكاك المباشر معها، وعدم تناول الحليب الابل غير المغلي او المبستر او لحوم الابل غير المطبوخة جيدا.



زيكا



ونبهت الاشتراطات الى انه نظرا لتسجيل حالات وتفشيات «فيروس زيكا» في بعض دول العالم خاصة الأميركتين الوسطى والجنوبية فإن الإجراءات تتم فقط على الطائرات والسفن ووسائل النقل المختلفة القادمة من تلك البلدان الموبوءة ما يفيد بإبادة الحشرات (البعوض) من على متنها حسب التعليمات الدولية.

إحصائية

طلبت الاشتراطات من المراكز الصحية الوقائية المسؤولة عن تطعيم الحجاج رفع احصائيات اسبوعية (هاتفيا وكتابيا) عن اعداد المطعمين والتطعيمات المنجزة والمخزون من الطعوم الخاصة بالحجاج حسب المراكز وذلك حسب النماذج الموزعة من ادارة الصحة العامة بعد اعتمادها من رئيس وحدة خدمات الصحة العامة بالمنطقة الى وحدة مكافحة الأوبئة بإدارة الصحة العامة.

سوار المعصم

شددت الاشتراطات على ضرورة وضع الحاج سوار المعصم حول اليد اليسرى (ويتضمن بيانات شخصية وصحية للحاج) اثناء موسم الحج مما ييسر تقديم الرعاية الطبية المثلى عند الحاجة.

السوائل

نصحت الاشتراطات الصحية الحجاج بضرورة تناول كميات كافية من السوائل للحفاظ على صحتهم وذلك لارتفاع درجة حرارة الجو والجفاف بالأراضي المقدسة.

المراجعة الطبية

أوضحت الاشتراطات انه عند المراجعة الطبية لأي من الحجاج خلال 10 ايام من القدوم للكويت بسبب اعراض مرضية خصوصا لمرض السحايا الوبائي والانفلونزا والالتهاب الرئوي او الامراض التنفسية الحادة المعدية فيجب التبليغ عنها وعلاجها وفق سياسات التبليغ والعلاج المتبعة حسب التعاميم واللوائح الصادرة او سياسات العلاج الخاصة بهذا الشأن.

لا تطعيم إلا بعد استيفاء البيانات

بينت انه لا يتم تطعيم الحاج الا بعد استيفاء البيانات الخاصة بالحاج واسم الحملة وعنوانها بالكامل، كما يفضل ان يتم استيفاء البيانات الطبية الخاصة به واعتمادها بعد الكشف الطبي من الطبيب العلاجي بالمركز الصحي حسب سكن الحاج.

وزير الصحة تفقد مستشفى أطفال في لوس أنجيليس

عبدالكريم العبدالله

ضمن برنامج زيارته للولايات المتحده، قام وزير الصحة د.جمال الحربي بزيارة لمستشفى الاطفال في لوس انجيليس مع القنصل العام للكويت فيصل الهولي والسيد عبدالعزيز الزيد.



والتقى الوزير الحربي مع إدارة المستشفى وقام بزيارة ميدانية للأقسام الطبية وتفقد المرضى الأطفال الكويتيين داخل المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية والاستماع الى ملاحظاتهم.



والجدير بالذكر ان الوزير الحربي قد اصدر سلسلة قرارات وزارية مؤخرا منح بموجبها رؤساء المكاتب الصحية مزيدا من الصلاحيات تسهيلا على المرضى اختزل فيها الدورة المستندية وفوضهم اتخاذ بعض القرارات الفنية حسب طبيعة المرض مثل علاج الحالات الطارئة، والنقل بين الولايات، وتمديد مؤقت للعلاج مثل حالات السرطان وزراعة الاعضاء والعناية المركزة.