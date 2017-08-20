زينب أبوسيدو

عقد مستشفى السيف اللقاء العلمي الدوري لقسم الطوارئ في مقره تحت رعاية المدير التنفيذي د.يوسف أبوظهر، وتنسيق رئيس قسم الطوارئ د.شهير جورج بالتعاون مع الأقسام الطبية الأخرى، وبحضور استشاريي الجراحة والتخدير والأعصاب وكذلك قسم الأمراض الباطنة.

وقام بإلقاء المحاضرة العلمية طبيب الطوارئ د.شريف البنا، ناقش خلالها جميع أنواع النزيف الدماغي داخل وخارج الجمجمة، بالإضافة الى طرق علاجها، واشتمل اللقاء العلمي على وضع بروتوكول يضمن سلامة المرضى بتقديم خدمة طبية على أكمل وجه من خلال أطباء الطوارئ والأقسام الطبية وهيئة التمريض.

من الجدير بالذكر ان مستشفى السيف يقوم بتنظيم لقاءات علمية بصورة شهرية، ضمن فعاليات برنامج التعليم الطبي المستمر للارتقاء بالمستوى العلمي للأطباء والوصول الى أفضل آلية لخدمة المرضى.