افتتحت وزارة الصحة مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 130 عيادة أسنان وأشعة ومختبرات لصناعة الأسنان وتعقيم مركزي.

وقال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان بالوزارة د.يوسف الدويري: إن المركز يعتبر أكبر مركز أسنان حكومي في منطقة الشرق الأوسط ويعد صرحا طبيا مهما في المنظومة الصحية للبلاد.

وأوضح الدويري أنه تم تشغيل 10 عيادات لعلاج أقنية الجذور و7 عيادات لعلاج أمراض اللثة و11 عيادة لجراحة الفم والوجه والفكين و13 عيادة للتركيبات الثابتة و9 عيادات لعلاج تقويم الأسنان.

وأضاف أنه تم أيضا التشغيل التجريبي لمركز صحة فم وأسنان الفروانية الجديد بطاقة 32 عيادة لعلاج فئة الأطفال من عمر عامين حتى 16 سنة ودمج وحدة طب أسنان الأطفال مع برنامج الفروانية المدرسي لصحة الفم.

وذكر الدويري أن ذلك يهدف إلى تسهيل مراجعة أولياء الأمور عند زيارتهم المركز خلافا لما كان معمولا به في السابق، مبينا أنه سيتم قريبا تشغيل خدمات طوارئ طب الاسنان بمبنى المركز الجديد.

وأشار إلى أن افتتاح مركزي صحة وفم الأسنان وخدمات الطوارئ سيتم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بحضور وزير الصحة الدكتور جمال الحربي.