اجرى اختصاصي جراحة المسالك البولية بمستشفى الفروانية د.فيصل الهاجري على مدى ثلاثة أيام 12 عملية جراحية للاجئين سوريين بمستشفى «الأمل» في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا.

وقال الهاجري في تصريح لـ «كونا» ان رحلته التطوعية السابعة الى مستشفى «الأمل» بدأت امس الأول الثلاثاء بالكشف على نحو 100 مريض وإجراء عملية لتوصيل مجرى البول لشاب سوري (20 عاما) تعرض لطلق ناري من بندقية صيد.

وأضاف ان الشظايا تناثرت في منطقة الحوض والأعضاء التناسلية للمصاب ما ادى الى انقطاع مجرى البول الخلفي ونتج عنه احتباس البول في المثانة مبينا انه تم خلال العملية التي استغرقت اربع ساعات ايصال المجرى واستخراج عدد من الشظايا المتناثرة من حول مجرى البول.

وأشار الهاجري الى انه أجرى في اليوم الأول ايضا عملية توسعة مجرى البول لطفل (تسعة أعوام) مصاب بمرض التوحد وكان يعاني صعوبة في التبول الى جانب عمليتي توسعة تضيق في مجرى البول لمريضين آخرين عن طريق المنظار.

كما ذكر انه أجرى أمس الأربعاء اربع عمليات جراحية لإيصال مجرى البول الخلفي للاجئين سوريين كانوا يعانون انقطاعاً في مجرى البول نتيجة اصابات تعرضوا لها جراء الحرب الدائرة في سورية.

وبين ان المصابين خضعوا لتدخل جراحي بإيصال المجرى في عملية جراحية استغرقت الواحدة من ثلاث الى اربع ساعات بسبب الأخطاء الطبية التي تمت على يد أطباء غير متخصصين في جراحات تضيق مجرى البول سواء داخل سورية أو تركيا.

وفي اليوم الأخير اوضح الهاجري انه اجرى اربع عمليات جراحية اثنتان منها تم خلالهما ايصال المجرى البولي الأمامي باستخدام رقعة من الفم لعمل مجرى جديد.

وقال ان العمليات الأربع الأخيرة استغرقت 12 ساعة متواصلة بسبب خضوع المرضى لعمليات جراحية سابقة في داخل سورية، مشيرا الى ان الزيارة تضمنت كذلك تدريب بعض الأطباء السوريين العاملين بمستشفى «الأمل» على اجراء مثل تلك العمليات.