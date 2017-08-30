قالت وزارة الصحة إنها ستستضيف خلال سبتمبر المقبل تسعة اطباء استشاريين في أعرق المراكز الطبية العالمية لتشخيص واجراء وعلاج العمليات للحالات المرضية «المعقدة والطارئة» في مستشفيات الكويت.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة مشعل العنزي في تصريح صحافي أمس ان زيارة الاطباء الاستشاريين تندرج ضمن جدول زيارات أعدته الوزارة لمعاينة الحالات المرضية الصعبة واجراء العمليات الجراحية النادرة اضافة الى اكتساب الاطباء الكويتيين للخبرة اللازمة، مؤكدا اهمية مثل هذه الزيارات ودورها في تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة للاطباء الكويتيين للتدريب وتبادل الخبرات الى جانب تطوير بروتوكولات وسياسات الاداء الطبي والرعاية الصحية مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة.

وذكر ان الاستشاريين الزائرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وسيتم توزيعهم على مستشفيات الرازي وابن سينا والفروانية والجهراء ومستشفى زين ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومركز صباح الاحمد للقلب.

واكــد العنـــزي ان الاستشاريين متخصصون في جراحة وامراض القلب وامراض المخ والاعصاب وامراض سرطان الدم والانف والاذن والحنجرة وجراحة الاورام وجراحة العظام.

وذكر ان البرنامج يعني ايضا بالاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في علاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة، مبـــيـــنا ان الزيــــارات الاستشارية يتم تنظيمها من خلال مجالس الاقسام الطبية التخصصية لاختيار افضل الخبرات العالمية.

وبيّن ان برنامج استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة في مستشفيات الوزارة يؤدي الى التحسين المستمر لجودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول احدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية، مؤكدا ان للمراجعين الحق في الاستفادة من خبرات الاستشاريين وفقا لدقة الحالات المرضية وجدول الزيارات والعمليات داعيا الراغبين في مراجعة الاطباء الزوار التواصل مع سكرتارية القسم المسؤول عن استضافة الاستشاري الزائر المختص وفقا لكل مستشفى.