قالت وزارة الصحة إن مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي سيبدأ تشغيل عياداته الخارجية المخصصة لمرضى الدم والسرطان والخلايا الجذعية في مبناه الجديد بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير المستشفى الدكتور ميثم حسين في تصريح صحافي اليوم الأربعاء أن العيادات التي تم تجهيزها كاملة تشمل وحدة فصد الدم والتشغيل الجزئي لجناح الرعاية النهارية والعلاج الكيماوي المخصص لمرضى سرطان الدم.

وأوضح حسين أن التصميم الفني لمنطقة استقبال العيادات الخارجية تتناسب مع فئتي الأطفال واليافعين إلى جانب تخصيص عيادات منفصلة لمرضى زراعة الخلايا الجذعية وغرفة عزل تمكن الأطباء من فحص الحالات التي قد تصاب بأمراض موسمية أو معدية دون تأثر المرضى الآخرين.

وذكر أن تشغيل العيادات يأتي ضمن المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية للمستشفى وسيتبعها افتتاح وحدة التعليم التي تضم خدمات متكاملة وقاعة محاضرات.

وبين أن عملية التشغيل ستتيح للمستشفى تنفيذ توسعة وحدة استقبال الطوارئ التي ستضم غرفتي الفحص المبدئي والسريري والانعاش والعلاج مع وجود أربع غرف للملاحظة منها غرفة للعزل في وحدة الطوارئ مما يزيد الطاقة الاستيعابية إلى الضعف.

وقال حسين إن افتتاح أجنحة العيادات الخارجية والرعاية النهارية ووحدة استقبال الحالات الطارئة يأتي ضمن خطة الإدارة لتقديم رعاية صحية تخصصية للأطفال المصابين بأمراض وسرطان الدم.

وأشار إلى أن مرضى سرطان الدم والأورام سيتمكنون من تلقي العلاج الكيماوي في جناح الرعاية النهارية.