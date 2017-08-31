حسين: العيادات الخارجية تتميز بوجود منطقة انتظار كبيرة صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية

عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي د.ميثم حسين عن بدء تشغيل العيادات الخارجية الجديدة في المبنى الجديد بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، مشيرا الى انه تم تجهيزها بالكامل لاستقبال المرضى المصابين بأمراض الدم والسرطان والخلايا الجذعية.

وقال حسين في تصريح صحافي إن تشغيل العيادات الخارجية يأتي ضمن المرحلة الاولى من الخطة التشغيلية للمستشفى والذي تم افتتاحه في يونيو 2017، علما ان تشغيل العيادات الخارجية سيشمل وحدة فصد الدم والتشغيل الجزئي لجناح الرعاية النهارية والعلاج الكيماوي والتي ستخدم مرضى سرطان الدم، موضحا انه سيتم افتتاح وحدة التعليم والتي تشمل قاعة للمحاضرات وخدمات متكاملة، مشيرا الى تميز العيادات الخارجية بمنطقة انتظار كبيرة صممت لتناسب الفئات العمرية المختلفة التي يستقبلها المستشفى والتي تشمل فئة الأطفال واليافعين حتى 16 عاما، بالإضافة الى منطقة استقبال بتصميم فني مميز وخدمة تتبع الأطفال وعيادات منفصلة لمرضى زراعة الخلايا الجذعية وغرفة عزل تمكن الأطباء من فحص الحالات التي قد تصاب بأمراض موسمية او معدية دون تأثر بقية العيادات والمرضى، وتشمل العيادات صيدلية داخل العيادات تمكن المريض من صرف دوائه بصورة سلسة وتضمن تواصل الصيدلي مع الهيئة التمريضية والطبية بشكل مباشر.

وذكر ان تشغيل العيادات الخارجية سيتيح للمستشفى تنفيذ خطة توسعة وحدة استقبال الطوارئ والتي ستشمل غرفة منفصلة للفحص المبدئي والسريري وغرفة للإنعاش والعلاج وأربع غرف للملاحظة تضمن خصوصية المرضى منها غرفة للعزل ومنطقة انتظار.

وأكد ان مرضى سرطان الدم والاورام سيتمكنون من تلقي العلاج الكيماوي في جناح الرعاية النهارية والعلاج الكيماوي والمجهز بتأثيث يتناسب مع راحة المرضى وذويهم في وجود فريق من الأطباء والممرضين وخدمة الصيدلية الاكلينيكية.

ولفت الى ان افتتاح جناحي العيادات الخارجية والرعاية النهارية ووحدة استقبال الحالات الطارئة يأتي ضمن خطة وضعتها الإدارة لتقديم رعاية صحية تخصصية للأطفال المصابين بأمراض وسرطان الدم وهي الفئات التي انشأها المستشفى لرعايتها وتقديم الرعاية الصحية لها، مؤكدا على ان وزارة الصحة تولي أهمية كبيرة لمرضى السرطان، متقدما بالشكر من جميع الأطباء والممرضين والفنيين والاداريين الذين ساهموا في وضع الخطة التشغيلية للمستشفى.