عبدالكريم العبدالله

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي عن إعادة تفعيل الاستشارات الطبية في الخط المباشر151، لافتا الى انها عبارة عن خدمة استشارات طبية عبر الهاتف، حيث يشرف عليها كادر من الأطباء الكويتيين المتميزين ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الطبية. وذكر د.الخشتي في تصريح صحافي ان الهدف من الخدمة هو زيادة الوعي والتثقيف الصحي للفرد والمجتمع للوقاية من الأمراض المزمنة، كما يتم من خلال هذه الخدمة تقديم استشارات الصحة النفسية كحالات القلق والاكتئاب والقلق والإدمان، اذ تهدف الى تخفيف العبء على المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح ان الاستفسارات سيتم تحويلها الى الطبيب المختص لتقديم الاستشارة، حيث سيقوم الفريق الطبي بإعطاء نصائح وإرشادات، لافتا الى ان الحالات الطارئة والحوادث سيتم التعامل معها بتقديم معلومات طبية الى حين وصول سيارات الإسعاف.