عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان عن اعتماد ٤٢ مركزا صحيا بجميع المناطق الصحية للعمل في عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الصحية في كل التخصصات، مشيرة الى ان ٢٥ مركزا من بينها ستعمل على مدار الساعة.

وذكرت في تصريح صحافي ان مراكز الرعاية الاولية التي ستعمل في منطقة حولي الصحية عددها 7 مراكز صحية وهي مركز «محمود حاجي حيدر الصحي، السالمية الغربي، السلام، سلوى، الرميثية التخصصي صباح السالم الجنوبي، بيان».

أما المراكز التي ستعمل بمنطقة العاصمة الصحية، ويبلغ عددها 5 مراكز قالت د.الوطيان انها مراكز «الاحقاقي اليرموك، الصقر التخصصي، كيفان (منيرة العيار) الدوحة».

وتابعت: أما المراكز التي ستعمل بمنطقة الفروانية فعددها 9 مراكز وهي مركز «الفروانية الغربي، الفردوس الجنوبي، العارضية الجنوبي، الجليب الجنوبي، الاندلس، الرابية - منطقة الفروانية، عبدالله المبارك، صباح الناصر»، اما في منطقة الاحمدي الصحية فيبلغ عددها ١٤ مركزا وهي مركز «العدان التخصصي الرقة - الصباحية الغربي - الخيران - بنيدر - الفحيحيل التخصصي - علي صباح السالم الجديد - الوفرة - الظهر - الفنطاس - هدية - مبارك الكبير الغربي - ابو فطيرة - صباح الاحمد».

وبينت ان عدد المراكز في منطقة الجهراء الصحية التي ستعمل خلال عطلة العيد عددها بمنطقة الجهراء الصحية يبلغ عددها 7 مراكز وهي مركز «القصر الصحي، الواحة، العبدلي، الصليبية الجنوبي الصحي، سعد العبدالله ق2، كبد»، مؤكدة على انه تم الإيعاز لجميع المراكز الصحية لبذل كل الجهود لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى خلال فترة العيد.