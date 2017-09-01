عبدالكريم العبدالله

أعطى وزير الصحة د.جمال الحربي توجيهاته بالقيام بجولات تفتيشية موسعة على جميع المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بكل المناطق الصحية التي تعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل الإجراءات القانونية والجزائية بحق الموظفين المتغيبين عن العمل.

وأشارت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن فريق التفتيش في وزارة الصحة سيواجه المتغيبين بقوة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية ضد أي موظف مسجل اسمه في كشف الخفارة يخالف القانون أو لم يحضر للعمل في أوقات خفارة عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة خاطبت المناطق للتعميم على موظفيها بالمراكز والمستشفيات بتذليل أي عقبات قد تعترض عمل اللجنة أثناء تأدية عملها، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي معوقات ستواجه اللجنة من قبل الموظفين ستقابل باتخاذ إجراءات صارمة.