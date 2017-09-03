عبدالكريم العبدالله

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 1061 موظفا وموظفة يعملون في وظائف الخدمات الصيدلانية والمختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة والطب النووي والتغذية والاطعام والتعقيم والتخدير، فضلا عن الطوارئ الطبية والمشرفين الصحيين والمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي والسجلات الطبية وغيرهم من الوظائف الاخرى.وجاء في القرار، الذي تنفرد «الأنباء» بنشره، ان عدد الصيادلة الذين تم رفع مستواهم الوظيفي بلغ 163 صيدليا و312 من المختبرات و103 من العلاج الطبيعي، و46 من التغذية والاطعام و72 من الطوارئ الطبية، علاوة على 39 مشرفا صحيا و42 من السجلات الطبية والاحصاء و131 من المهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.

وتابع: هذا بالاضافة الى 88 من الموظفين في الأشعة والطب النووي تم رفع مستواهم الوظيفي، و12 من النطق والسمع و7 بالعلاج النفسي و9 تعقيم، و6 بالعلاج التنفسي و4 قلب صناعي و13 تخدير و9 صحة فم وأسنان و1 لكل من البصريات وفنيي تخطيط المخ والعضلات والاطراف الصناعية و2 ممارس اول كلى.

وتضمن القرار مكافآت المستوى الوظيفي والتشجيعية لوظائف السجلات الطبية والاحصاء التي سيحصلون عليها بعد رفع مستواهم الوظيفي والتي تتراوح ما بين 50 و310 دنانير. وفيما يلي الاسماء:

ينقل إلى مستوى وظيفة «كبير اختصاصيين هندسيين»:

جليل محمد علي نور الدين

عدنان عباس علي احمد

ينقل الى مستوى وظيفة «مهندس اختصاصي»:

أحمد طارق راشد الرشيد

فاطمة مشعان حمد حمود المشعان

محمد جعيثن زامل العنزي

ينقل الى مستوى وظيفة «مهندس أول»:

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الحسن

مشعل مصطفى علي حسين

ينقل الى مستوى وظيفة «مهندس»:

تهاني عباس ابراهيم جوهر

سلمى ناصر فريج الفريج

عبدالرسول عباس عبدالرسول موسوي

عبداللطيف محمد عبدالله عبدالوهاب

أبرار عبدالمجيد مرتضى حسن

1- ينقل الى وظيفة «مشرف أول» وهم:

لطيفة عبدالله محمد حسن

سعد محمد غشام الشمري

علي مصطفى سيد غلوي

عبير غانم عراك غانم

أسامة حيدر خضير دنبوه

2- ينقل الى وظيفة «مشرف ثاني»

فاطمة ابراهيم خلف محمد

شيماء سالم تركي التركي

نافع حمود نزال الشمري

اقبال حسين علي العطية

جميلة بردي محمد العلاطي

3- ينقل الى وظيفة «مشرف ثالث»

عالية سعد محمد الدغيشم

سارة عبدالله صالح فايز

معالي حسين جابر الشمري

4- ينقل الى وظيفة «مساعد مشرف»

بشائر عبدالعزيز عبدالله

دلال مناور سبيل عوض

مجيد محمد عبدالله محمد

حسنة فهد سعد البوص

صلاح صلفيج غنام الشمري

بدر فيصل بدر الجزاف

عائشة سليمان عبدالرحمن

5- ينقل الى وظيفة «مساعد اول مهندس»

1- ميثا فلاح عبدالله العجمي

2- خديجة جاسم حسين عبدالله

3- غدير سعيد بجران العود

4- عائشة عبدالعزيز علي الانصاري

5- سارة بدر علي مظفر

6- شيخة يوسف خالد الجناعي

6- ينقل الى وظيفة «فني أول»

1- أنوار شداد فهد المطيري

2- عبدالعزيز بدر رسول دشتي

3- حسين عبدالرضا حسين باقر

4- فواز خلف عايز المطيري

5- براك احمد جابر العتيبي

6- انوار محمد فلاح الشبعان

7- ينقل الى وظيفة «فني ثاني»

1- عبدالرحمن حسين علي عبدالله

2- يوسف محمد فهد طميهير

3- سيد علي طالب سيدنور الحداد

8- ينقل الى وظيفة «فني ثالث»

1- عبدالله هادي طه العنزي

2- عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن

3- عبدالكريم معيض عايض

وظائف السجلات الطبية:

منسق اول سجلات طبية:

مريم احمد عبدالله صقر

حنان محمد سعود الهندال

فهده راشد محمد العازمي

أميرة مراد علي مراد

منسق سجلات طبية:

خديجة ياسر مطر العنزي

سلمى مصلح مطر الحريجي

مساعد أول منسق سجلات طبية:

نوف رفاعي مضحي الظفيري

باسمة لافي عبدالله الظفيري

إقبال يونس محمد العنزي

عائشة عايد عيد الظفيري

ريم محمد راشد المطيري

نور عمر عبدالرحمن السيد

كافية كريم عطشان مثقال حربي

مريم أحمد عبدالله صقر

وظائف السكرتارية الطبية:

سكرتير أول تنفيذي طبي:

جواهر محمد منصور الهاجري

هند صلال مناحي العنزي

أمان خلف نزال العنزي

مها مساعد سالم العازمي

ريهام مبارك حاجون العتيبي

بشاير مرضي عويد العنزي

وظيفة سكرتير تنفيذي طبي:

زينب عبدالعزيز عباس القلاف

نورة عبدالرحمن محسن الحربي

إيمان أحمد عبدالله الأديب

دلال فهد عبدالرحمن الشعيبي

نوير مطلق فلاح العازمي

جهيرة سعد قحموم الحجرف

سوسن ملفي محمد العارضي المطيري

خلود مناور سعود الديحاني

مشاعل عيد اصبيح العدواني

أسماء محمد شبيب العجمي

بدرية بندر هايف المطيري

مريم ناصر يعقوب العبدالهادي

وظيفة سكرتير أول طبي:

بشاير سعود محمد المطيري

خلود خليفة سلمي المطيري

وفاء عبدالرحمن عبدالله الكندري

مها اهتيمي اسحيم حزام

نوير مرضي ضاوي النصافي

أنوار راضي جعفر ابومجداد

هيا خالد جاسم المفتاح

منال تركي مبارك الرويعي

نورة فالح عبدالله العازمي

وظائف العاملين في مجال الإحصاء:

اختصاصي تحليل إحصاء:

عايدة نمر هدروس السعيدي

1- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس اختصاصي صيدلة:

رنا محمد يوسف بشير

فاطمة أحمد درهوس

2- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي أول صيدلة

أنوار عبدالوهاب القديري

لمى نايف ابراهيم عليان

مي عبدالمنعم منير منصور

هناء عبدالعظيم شعبان

مها عبدالمنعم خليل محمود

احمد عاشور سليمان ابراهيم

جواهر حسين الاربش

3- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي صيدلة

أحمد محسن عبدالحميد

فاطمة محمد حسن علي

ريهام ناصر عبدالعزيز

ايمان غانم علي البناو

مصطفى عبدالعزيز عبدالصادق

مايكل صفوت حلمي جريس

حمد جاسم محمد الصايغ

سجى كاظم شاكر المتروك

مي عبدالرحيم الخرجي

انعام عبدالهادي بوعليان

اسعد محروس اسعد

محمود محمد عبدالباري

علياء علي عيسى

مايكل البير ميخيائيل

علا محمود سليمان

احمد محمد الشعشاعي

امل صلاح محمد احمد

راحلة الياس خان

احمد جمال سعد نعمان

رمزية يوسف ابراهيم

نهلة نجيب محمود امام

اميرة عادل رمضان

يحيى سيد محمد بدير

احمد سيد محمد السيد

فؤاد عبدالله فؤاد خطاب

احمد زكريا عبدالحميد

اميلي اميل حبيب

احمد ابراهيم محمد

تامر محمد نجيب ابراهيم

احمد محمود السيد حماد

شريف عبدالمعز محمد احمد

محمد محمود السيد مشالي

شيماء شوقي احمد زيدان

محمود يحيى محمود السيد

مجدلين منتياس رومان

محمد عمران اسلم

أحمد محمد الليثي

محمد محمود عبده محمد

محمد عبدالله راغب عبدالسلام

محمد محمود ابراهيم محمود

منيرة ضحوي العدواني

مريم عباس عبدالله الحداد

عمرو احمد بكر الشريف

فتحي احمد توفيق حسن

ريهام السيد عمر الحديدي

4- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظفي صيدلي اول

مريم سمير عبدالرزاق الصالح

ولاء نادر ابوالقاسم معرفي

مها محمد مصطفى آغا

معوض عبدالسيد عبدالحميد

محمود علي السيد علي

ميرا منصور سلامة حنا

ماهرة عبدالمعين الشبراوي

مريم حسين حسن احمد

فاطمة محمد معيكل العجمي

خالد غلاب محمد الحربي

محمد عبدالرضا عامر البلوشي

جاسم محمد جاسم العنزي

غازي محمد يرجس الدوسري

هند كمال محمد مراد

احمد علي محمد الشيشتاوي

دينا محمد الحاج حيدر

نسمة عبدالجواد حامد

سميرة بي بي محمد جاي

رشا احمد عبدالحكحيم

ايهاب رمضان حسان صالح

فاتن زكريا عبدالوهاب

نسيمة سمير مسعد النجار

اسلام مسعد عراقي نصر

حنان السيد عبدالرحمن

احمد رشاد عبدالحفيظ

شيماء محمود جاهين

اسماء محمدالسيد شندي

ياسمين محمد محمود

سارة صالح ابراهيم العبيد

انوار طارق عبدالعزيز القطان

رمضان السيد محروس

حنان علي محمد صبحي

محمد محمد عبدالستار

افراح مبارك التركي

زينب حسن ابراهيم دشتي

مريم بدر جوهر

نهى علي محمد سيد

رباب محمد احمد حنفي

نجود عبدالله بوقريص

5- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي صيدلي

بتول محمد حسن صفر

سارة عيسى عبدالله بويابس

مصطفى محمد محمد دياب

آية الخلف

أسرار أحمد كوجان

راني ريما ابراهام

بسمة مجدي علي العليمي

خالد علي ابراهيم السيد

ابرار صادق معرفي

اسراء صادق معرفي

سالم يوسف حيدر احمد

الجازي وليد العيدان

علي سيد سعيد سيد قاسم

دلال دهام بخيت العتيبي

موضي عماد سلطان امان

هلا باسل بدر العتيبي

حنان اسامة احمد الصالح

محمد كاظم عباس شهاب

بشاير سالم محمد العنزي

عبير رضا علي توكلي

عبداللطيف عبدالله الظفيري

احمد محمد غلوم تقي

فاطمة غلوم علي محمد

سالي ماهر محمد

اسراء عبدالواحد محمد

هاني سعيد عبدالفتاح

إيمان عبدالباسط عوض

مصطفى محمود اسماعيل

فاطمة غالب علي عريقات

آلاء عبدالحميد خليفة

ندا محمد خالد عبدالمنعم

آية صابر محمد عبدالحليم

انعام لطفي وهبة البنداري

رامي اسامة عبدالحميد

منار عبدالظاهر الاعصر

آلاء صلاح الدين ابراهيم

شيماء صلاح الدين محمد عرفة

ايمان محمد مصطفى ميهوب

ليلى عبدالسلام البقالي

عائشة نصري حمدان محمود

منصور حسن الرشيدي

إسلام إسماعيل علي طه

حسين حميد كاظم

رشا جرجس فرح جرجس

مي محمد فهد العجمي

ناصر عادل عبدالله خضير

عبدالله فاضل العلي

عبدالله حمد العباد

عائشة مناحي جلال العتيبي

سوزان محمد نيازي

6 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول صيدلة:

علي فاضل عبدالمحسن

آلاء عباس علي صالح

صفية حسن رمضان

عائشة مساعد احمد اليوسف

فرج منيف صالح المطيري

ريم فهد صالح المطوطح

بدرية حسين عيد العنزي

عيد عقيل شيمان الشمري

منى احمد غلوم

منار عبدالله سالم الشطي

فهد نشمي ماجد الحسيني

موسى معاش جنيف العنزي

عائشة محمد يوسف الشعيب

لطيفة رطوبي ربيع العنزي

اسراء احمد الحمادي

آسف فيلوثا كادافو خالد

7- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني صيدلة:

تحرير مرضي تركي الشمري

لطيفة جاسم حمد العون

ناجحة ضايف سعد منخي

حوراء مهدي حسين عباس

8- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس اختصاصي مختبر طبي:

هدى علي محمد الرشيدي

عبدالله محمد عبدالجبار

ادريانا زاميكنيكوفا

آيات ماجد سلطان بخيت

ندى سلمان محمد بوحمد

رلى سليم مصطفى

ساريتا جومس

في اليجر ماليجسيا

جميلة حمد منشد الخالدي

عائشة محمد ابراهيم محمد

عدنان دانيال عبدالرسول

محمد عاشور محمد زهران

اشرف حسن محمد

سلام محمد قرمان

فلورا لي فيلاسكو

عواطف ناصر محمد

اني اليكساندر

فاطمة محمد العيسى

9- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي اول مختبر طبي:

طيبة علي حسن الانصاري

تسنيم اسماعيل الفودري

مزنة مطلق ساجر العتيبي

حسن جمال عاشور عيسى

اسماء بدر ناصر الهلال

هبة داود ياقوت

هديل عبدالعزيز خلف مال الله

نور حسن جاسم صرخوه

سعاد عبدالعزيز الاشوك

سعاد عبدالرحمن جمعة الطيب

عالية ابراهيم محمد حسين

اميرة مكي يوسف القلاف

فاطمة مندي حسن الفيلكاوي

اروى لطفي فايز الاحمد

لمى حسن جوخدار

أماني محمد زين العابدين

رأفت عبدالفتاح عبداللاه

ماريكاربي ماديرال

فاطمة فرج جمعان الشكيلي

٭ تابع نقل الموظفين الاتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي أول مختبر طبي :

ماريسا جيوفارا ميراندا

ماباز توتجسون كروز

ماربيل ديلاكروز اوريسا

جانيبكا بادينج الادو

ريهام محمد علي صابر

يس عثمان علي

تهاني الحميدي الشلاحي

حنان سامي عبدالكريم

آلاء امير ابراهيم المجادي

مريم محمد عيد العصفور

شيماء محمد يوسف مال الله

فوزية سالم سلامة العازمي

سندس حسن عبدالخضر عبدال

بوبي شاندي نورنها

اولو سانيا ابراهام

شارلي فيرموخ فيونيتسي

فوزية عبدالرحيم الغريب

شريفة مبارك بوطيبان

حنان مساعد العبكل

نجاة حسن محمد علي

مزنة شبيب العتيبي

زينب محمد جواد

10- ينقل الموظفون الآتية آسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي مختبر طبي:

عائشة مبارك الارملي

دانة حسام الدين فهمي العمد

نادية عيسى راضي العنزي

لطيفة محمد مبارك مجيبل

بشاير علي همش

منيرة عبدالله فالح

نورة احمد بالرشيد

دلال محمد سليمان السبيعي

مريم سلطان بوجروة

دلال علي احمد عابدين

شيماء عبدالله نجم

مريم وليد دخيل الحقان

فرح محمد انور مبارك

نورة علي ناصر العجمي

برنش ثايكل جوسي

ميساء محمد حسين أبوخليل

ميرفت سليم سليمان

ساجيف اولاد ا سيري

ساندرا بيلا ريفيرا

داريل اكمان بانكويل

منذر عدنان عزال

خواجة نظام الدين خواجة

شانمو جاناثان

منى بلال محمود الكرداسي

فاطمة علي محمد الكندري

صديق سعيد علي محمد

نعيمة علي سعد المشوط

منيرة عبدالله مبارك الوهيب

بشاير خلف حمدان العازمي

هدى سعود خضران المطيري

ماماثاراني بابو جودا

زينب مسعود سليمان

بريا بريما ناثان

اوسها سي ساداسيفان

سيني سوسان توماس

فادي محمد كامل عبده

لاسي كاندي

عبير زيد فلاح

بتول علي بعقوب التركماني

احمد ابراهيم الكاظمي

شيماء اسحاق العوضي

فاطمة خليل محمد باقر اشكناني

فاطمة علي صالح الجاسر

فاطمة حسين علي مظفر

ايمان حسن صالح النجادة

حنين محمد العوضي

دلال خالد يوسف المضف

سارة عبدالله حمود

11- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس اول مختبر طبي:

دينا عبدالعزيز البلوشي

سحر عبدالعزيز حسن عبدالله

ايمان علي حاجي حداد

شيماء فاضل عباس المطوع

عبدالله احمد يوسف الهولي

ايمان غضبان مشاري محمد

اسراء يوسف بوحيمد

ابرار ناصر ماجد الشماع

لطيفة علي يوسف الياسين

غدير فرحان حمدان العازمي

عقيل فيصل جمعة تقي

زينب سليمان علي

هاني محمد علي غلوم

نوف حميد ابراهيم العتيبي

نسرين سيد شيخ

سينا محمد راضي المهري

زكية حسن غلام

شادي عبدالعزيز شاهين

آرون بابكيا سوندار

فاطمة عبدالواحد محمد عبود

نورة عبيد عبدالله الرشيدي

حنان بخيت محمد المهري

بشره جاسر تركي الظفيري

فوزية خليف ثاري الرشيدي

ليلى بخيت محمد المهري

ميادة محمد حامد السيد

مريم جاسم كاظم خميس

شيرين محمد طاهر

رينا ماري ماثيوس

منال غلوم كاظم الكندري

شمس ربيع سالم المحمد

سارة رجب غلوم البلوشي

زينب علي كرم الشطي

رشا حمد عبيد الرشيدي

عالية صياح العتيبي

نادية احمد خلف العنزي

وفاء فاروق عبدالمهيمن

هيبلا ارشد

احمد مصطفى حامد

صفاء محمود حسن شناوي

ريخه رامانان

فينا كوماري دينيشا

سومي ستانلي

منى فتحي عبدالعزيز

اماني ثروت اسكندر

وسام حنفي قرني

منار راشد العازمي

زينب شاكر حسين الاستاذ

مها فهد المطيري

غدير عدس حسين العجمي

العنود عدنان عبدالكريم الهلبان

نورة عبدالعزيز المنصور

ندى يوسف فرح مصطفى

علي حسن علي بولند

عبير مشاري خالد الخبيزي

جمانة فيصل ناصر عاشور

ميساء ايمن يوسف جعفر

شيماء محمد صلاح عوض

12- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس مختبر طبي:

أبرار عبدالمحسن شهاب

فجر ابراهيم احمد

فاطمة مبارك مناور الصليلي

ايمان عبدالله بجاد الحمد

فجر عبدالرحمن معرفي

زكية ابوالحسن باقر

شهد رائد يوسف الرومي

دلال محمد سراب

أنفال حسين خليفة

حصة علي ناصر ثاني

ريم عبدالله سالم الدبوس

عائشة فاضل حمدان الديحاني

أمينة أحمد الملا

زهراء يوسف عيدان

روان عدنان عيسى الخضير

سارة عبدالله الثواب

آلاء صلاح سعود الجري

سمية غازي صالح السبتي

تحرير جابر صحاف علي

زينب حكيم ياسين بوحمد

إيمان شاكر ماطر

نور سعد عوض المطيري

وليد بدر محمد الكندري

أمينة يوسف اليتامى

شيماء زارعي

بهاء الدين احمد

سارة محمد وائل حسين

اسماء احمد حاجي

سارة محمد ابراهيم محمد

أبانوب رأفت رزق نصرالله

دينا عصام متولي محمد

خلود عبدالفتاح اشلاش عودة

دنيا صالح عثمان شيخو

هبة جامع حسين شيرة

انتصار كتاب رهيف العجمي

محمد شاجع فياض العجمي

نورة سعد فالح السهلي

سناء شهيد عبدالكريم العريان

دلال وليد صفر علي

نوف حسين بوعركي

زينب حسين علي بهمن

سلمان علي مالك الصباح

فرح شاكر محمود التناك

فاطمة طارق سعيد اسبيته

هاجر اسماعيل حمزة عبدالله

رقية حسين حسن القلاف

افكار محمد طويان الحسيني

هداية طلال يوسف الشمروخ

فاطمة سعود عبدالعزيز المسعود

سيد حسين سيد نصرت

فاطمة عادل حضرتي

ايمان آدم اسماعيل

شيبا مول بابوجي

مريم محمد محسن البدور

نورة صالح مصطفى الريس

دانة زهير دراسيه

عزية عمران احمد

يعقوب فيصل يوسف الكوت

فجر حسين صفر

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول مختبر طبي:

عهود داود سليمان العصفور

منصور نور الدين محمد علي

هيا خالد عبداللطيف الشايجي

فاطمة رزقان فريح الرشيدي

رحاب فرج محسن العازمي

منى مهنا سالم الرشيدي

مريم بدر عباس محمد

عبير عبدالله صالح

فتون جهاد عبدالرزاق النجار

فاطمة خليف خلف الرشيدي

عالية علي حميد البلام

عذاري مبرد عوض السعيدي

فوزية عبدالله محمد العجمي

تهاني مزبن دعسان المطيري

بدر بن مبرك بن براك العازمي

منى شريف محمود العوضي

حليمة عبداللطيف الخباز

إيمان احمد عبدالرحيم

منيرة سالم المطيري

بدور جمعان فالح

جليبريت بابلوكا تيلور

آمنة جاسم محمد صالح

نجاح هليل الظفيري

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني مختبر طبي:

حنان علي يوسف عبدالغني

عهود جاسم الفضلي

عبدالعزيز مسلم مطلق العازمي

يوسف يعقوب يوسف غلوم

حسن ناصر المطوع

مريم نايف خلف العنزي

أماني سعد عامر رجاء

تسنيم عباس حمزة خورشيد

هاجر حماد الزيان

محمد عبدالله المزيد

فاطمة فاضل ملك

محمد عبدالرسول كاظم خليل

نورة عواد ابراهيم الرشيدي

حسن علي طاهر القطان

غنمة لزام طويرش السعيدي

منار جاسم حسن الغانم

بنا سعود حسن الرشيدي

جعفر عبدالله ابراهيم

يوسف عادل محمد الخاجة

منتهى غالب عيد

نورة بندر عوض العنزي

خلود مجيد محمد المقصيد

سناء قرين عسكر العنزي

بدر يوسف محمد لقمان

رقية محمد البراك

ريم محمد العلي

مبارك علي شاطي

ماجد حامد منشد

آمنة طارق عيسى المحفوظ

منيفة عبيد جديع الظفيري

عبدالله أمين ابراهيم

موضي محمد صقر المطيري

خديجة علي حسين علي

خالد فهد عبدالرحمن الخضر

دلال عبدالعزيز الرشيدي

فراس علي عباس محمد خان

مرام حسين حربي ناص

بدر حسين محمد الحسن

أنوار فهد جابر الشمري

سهام امان خميس مبروك

علي عبدالخضر عباس رضا

فيصل عبدالله محمد الشامري

خيرية علي حسين الفودري

عهود عبدالجبار كريدي العنزي

سارة علي محسن المطيري

فاطمة عبدالله النملان

زهراء مجيد عباس دشتي

فاطمة عبدالله المياس

انتصار مهدي رجا الرشيدي

حسين علي حسين البلوشي

أمل عشوي صخري

منى عدنان عبدالرحمن الرفاعي

محمد عبدالله عبدالمحسن

عايشة عبدالله خالد

فاطمة محمد العجمي

فاطمة عويض فالح العازمي

نجاح صالح مهيدي العنزي

سندس عباس دشتي

هناء عبيد الشمري

نور محمد علي وحيد

علي موسى العطار

عبدالعزيز جعفر غلوم حسن

عبدالله علي العازمي

سكينة قاسم عبدالكريم

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس اختصاصي علاج طبيعي:

ريم عبدالكريم العوضي

عطية محمد عطية

عماد الدين محمد حسن علي

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي اول علاج طبيعي:

منال عبدالرزاق الرميان

آلاء محمد علي جواهري

إيمان علي حسين الوثيقي

وجدي سمعان بطرس جرجس

هاريس هيلكيا راج

داني ابراهام كيزها كايل

عصام محمد فوزي

روبيرتو مارتينيس

آشا أومين

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي علاج طبيعي:

نجية محمد الكريباني

زينب صالح محمد الموسوي

زينب شاكر الأربش

شيخة بدر علي الشايجي

حمد هادي جمعان المطيري

صفاء ماطر عفاش العنزي

مريم محمد اكبر حيدر

فينكاثيان كوتوفا

مريم عبدالرزاق عبدالكريم

بوباثي ايا كانو

روي ويلسون ويلسون

فرانكلين جنيفر

جوش ماثاي راجان

محمد علي رفيق

امنة حسين علي صادق

ابراهيم عبدالرحمن علي آمين

18- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس اول علاج طبيعي

معالي راكان مشوط العجمي

محمد رياض فياض

عذاري حسين داود الشطي

دلال عبدالوهاب احمد الهلال

عائشة سالم مبارك المازر

امنة مكي يوسف القلاف

سارة سلمان محمد سلمان

مشاعل مطر عبدالله الهرشاني

مها عبدالله حمد الرشيدي

منيرة احمد غريب ذياب

يحيى السيد عبدالعزيز

نيزاي سيمباو سيلاراتا

ابراهيم السيد عبده

محمود احمد سيد سلومة

أوجال سوباش شاتور

ماريت كيرولين لا راج

جابا ثري غورنتالا

ايفيلين شيلا نوبل

سميثا باولا

شهيرة ابوالفتوح زيدان

ونسي روباراني جوزيف

سانوش اكسافير

سوريش بابور انغاسامي

نيرمال ماثيو

جودي تيليردا جوليان

محمد ابراهيم عفيفي عطية

ماري ديبتي كولا ريكال

مريم سعود عبدالعزيز المسلم

نسمة خليل شكر

ديمة محمد ديب اي توغلو

هالة ابراهيم سرور

نور علي الحبابي

وفاء الأسمر فريح الرشيدي

19- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس علاج طبيعي

بتول علي حسن عبدالحسين

منار برغش الجنفاوي

آلاء محمد علي التمار

شهد علي محمد الحبابي

مريم مساعد العميري

منى ابراهيم فولييت علي

حنين حسين الفيلكاوي

فاطمة محمد الشمري

منار شكري التويتان

نوف مبارك خميس المطيري

فاطمة فيروز مرزوق فيروز

نوال عمر العتيبي

شهد راشد البديح

عبدالله يوسف محمد الحمود

شيخة عبدالحميد صالح حمادة

دانة صقر شمس الدين محمد

سارة عبدالله المطيري

هيا مزيد شجعان العتيبي

صبا عصام عبدالحليم

آلاء عيسى الانصاري

شيخة جمال السليم

نورة احمد مال الله

شروق عثمان خليل الخليل

استبرق عادل يوسف

خلود سعد المطيري

٢٠ - ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني علاج طبيعي

سميرة محمد ارشد

21- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي علاج بالعمل

كارتي ناغاراجان

22 - ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس اول علاج بالعمل

فينيت داني جوس

محمد صالح مصطفى منصور

ارستوتل باسوا بينتز

ميهير براساد سواين

23 - ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس علاج بالعمل

دعاء يوسف محمد الكندري

دانة عبدالكريم الغضبان

كوثر عبدالرحمن احمد الملا

فاطمة حمد ابراهيم العنزي

فاطمة سالم الحمدان

دلال عبدالله فهد الصالح

نوف محمد النجار

ضحى ميسر ابراهيم التميمي

دعاء فؤاد الجاسر

شروق حزام راشد

24- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني علاج بالعمل

سامي جبار

25- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس اختصاصي أشعة وطب نووي

بتول يوسف قمبر محمد جعفر

26- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي اول اشعة وطب نووي

غيداء سليمان الحساوي

ماجدة سعود المنيع

الفن كروز فيرجارا

نويل مانيقويس

صباح الجيلي ابوبكر

هاجر بدر سالم الشطي

27- ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي اشعة وطب نووي

ايمان سامي عبدالكريم

ارفين سانتوس بينيبايو

ايرينيو ار جي ففيلكس الكازار

سماح يحيى ساتي

بيدرو ريماندو بينافيل

طارق حسين امين القرم

سانجيثا كالوز هاتيل

الكنسدر مدوزا بيونزالان

التهامي بانقا علي الياس

صلاح الدين فقير القاضي

امل عباس صالح العتيبي

عايشة حميدي الفجي

مريم ناجي جمعة خميس

غدير علي حسين الوثيقي

حسين عبدالجبار النور

مصعب محمد يوسف صالح

قمر ابراهيم المطوع

28- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس اول اشعة وطب نووي

هبة عطية جدعان الشمري

شيخة يوسف الكندري

مشاعل مطر عبدالله العنزي

نوف مبارك حمد الهاجري

مارفين كاران دوغيليو

ارثور فينتو سوكارايج

نزار عمر علي احمد

احمد علي الحاج احمد

اشا جيثاباي ساسيدرام

امام عبدالرحمن احمد

جون جوزيف

زينب طالب علي وحيدي

سارة عبدالعزيز الكرموس

افراح حاتم الجميلي

مها سبيل عايض الرشيدي

محمد بابكر عبدالرحمن محمود

مهدي احمد ابراهيم

حصة عبدالكريم الرباح

باسمة سمير الهاجري

ريم سعد علي المطيري

طاهرة رضا عبدالله احمد جوهر

غنانا سيكارنيساموني

29- ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس اشعة وطب نووي

سمية حسين عباس اشكناني

هيا فهد سعد العجمي

وفاء عبدالنبي حسن المتروك

ابرار سلطان رجب الشويعي

هاجر عبدالحميد عايد العنزي

جمانة حبيب علي باقر

رواء احمد خلف الشمندي

جيبين بيني بيني

بندر حاتم مطلق الجميلي

شينجو توني كانجير

دهو دوسين بالتاسينج

جيفتي توماس ماثيو

ميدهون جيورجي كوريان

فيليب ابراهام

احلام علي خليل ابراهيم

نور صالح مبارك الشمري

فاطمة محمود يوسف العزاوي

مشاعل خالد مبارك الرشيدي

أميرة عبدالأمير عايش السلامين

ابتسام علي احمد الحداد

حوراء علي غريب يتيم

سمية طالب هاشم جمعة

شروق هاني عباس العريان

شيخة جمال سعود المير

سجى أحمد سليمان المنصور

تسنيم محمد غلوم بارون

زينب حسين علي عاشور

زهرة هاني هلال

عائشة شفاقة العنزي

نورة مرزوق جارالله الشريفي

رباب فوزي المطوع

شيخة بدر احمد الشريدة

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول أشعة وطب نووي:

الكسندر شاندي الكسندر

رياض احمد ياتو

روبيرت دافيدسون آرول

أنيتا راجيندران

بيجو جورج

امي سليفا راجا

حمادة حسن ياسين محمد

وليد محمد احمد حسن

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أشعة وطب نووي:

عبدالرحمن كوناليل

سمير نيتان شولا

نصرت جبين

كوتي سواري كنان

احمد عادل انور عبدالحليم

بوبي فارغيس جاكو

سوميا فرانسيس

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي تقني طبيعة إشعاعية:

رهام صايل فتحي جبر

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس اختصاصي نطق وسمع:

هيضة عبدالرحمن عبدالهادي

سليمان عبدالنبي سليمان

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي نطق وسمع:

فهد يوسف عبدالرحمن المذن

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس أول نطق وسمع:

عهد خالد ابراهيم العصفور

فاطمة سامي جاسم ذكرالله

ابتسام يوسف ناصر البلوشي

شارليت ساجي اليفونجال ماثيو

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس نطق وسمع:

حنان عبدالله زنكي حسين

ميس الريم عبدالناصر الطيار

سينها جورج

أنوار حسين عبيد البجاري

روان بشير سالم العلي

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي أول تغذية وإطعام:

مريم إبراهيم محمد الهلال

مها محمد عبدالله الدلالي

نوف ضيدان عبدالله العجمي

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي تغذية وإطعام:

شيرين احمد عبدالعزيز المطوع

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي تقني أول تغذية وإطعام:

نورة مساعد العصيمي

صفية جمال ناصر الشطي

ألطاف خالد حاكم فراج

عليا احمد مناور الزهام

فاطمة طارق محمد الكندري

حليمة منصور فريدون

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي تقني تغذية وإطعام:

تالا جمال نايف الدبوس

دلال وليد عبدالله السريع

حميدة حمد شافي الشمري

روان سعيد لطفي القوقة

سلطان عطا الله خلف

إيمان عبدالحميد أسد العوضي

نوف عيسى احمد الشطي

مريم معدي سعود العجمي

زهراء محمود علي الخباز

بشاير ناصر يوسف الشمري

زينب بدر نصار الأستاذ

باذر عياد حمدان المظيبري

كوثر علي حنيفة

مريم ناصر علي بن رجب

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول تغذية وإطعام:

سوسن عبدالحميد عبدالرزاق

رجاء محمد ذيب مرعي

بسمة محمد سعود العازمي

أماني عوض عبدالله الشاويش

منى عبيد ناصر الرشيدي

آمنة عبدالهادي حسن جمال

استقلال تركي العنزي

تغريد محمد شباب المطيري

مشاعل علي فهد العجمي

هنوف عيسى راضي العنزي

فاطمة سليمان عثمان الخاتم

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني تغذية وإطعام:

أمثال سعد محسن العنزي

ملاك سعود شريان الشمري

مها محمد سعيد الشامي

منال عبد طوفان الشمري

شريفة محمد شميس

أماني راضي سليم العنزي

نوال ابراهيم عبد علي

طيبة محمد سلطان القلاف

عقيلة مسعود سعود الجويسري

فاطمة محمد عبدالله جمال

خديجة حيدر حمزة

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس اختصاصي علاج نفسي:

سعيد عبدالبديع السعدني

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي اول علاج نفسي:

ابراهيم السيد احمد عسكر

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي علاج نفسي:

احمد علي الجوهري

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس علاج نفسي:

وديان صالح عبدالله

سحر السيد محمد عبدالرزاق

سعود جمال موسى

حليمة مساعد إدريس

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول تعقيم:

عفاف عبدالله الفالح

إقبال غالب الدوسري

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني تعقيم:

مريم حبيب ظاهر الشمري

شهد علي عبدالله عبداللطيف

مشاعل صباح مزعل

فاطمة شاكر حمزة

أنوار عيسى أحمد

هنادي محمد التركيت

نوال يونس حبيب

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول علاج تنفسي:

خلف جحيل فرحان الشمري

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي علاج تنفسي:

جافيلين باداما اسكارلان

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول علاج تنفسي:

جيفري كلارين استاكيو

هايدي جوي فونيتي

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج تنفسي:

شينو سيرياك

اشلي فارجيس

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس قلب صناعي:

سريكانت فايالا ثرومالاياه

انتوني بلانتي بأول

الوين راي ادوين

54- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول تخدير:

ياداف كريشنا

ديفيد هروين ديفيد

فيسي فيليب

سانديش مهنداس بانجرا كولو

سوكومارا ساليان هويجيجاري

شاشيكانتا رامايا واغلي

سفايا اوبو تورور

مدهافا شيتيجار

55- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني تخدير:

ايمانويل باول اندرسون

موكيش باندين

بينوي بابو

ساجيث بادنجاري فيليكاكوم

كارثيك ديفانا

56- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي صحة فم وأسنان:

ريو كاليكدان فيرير

57- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني اول صحة فم وأسنان:

تهاني سعد مطلق العتيبي

مريم عبدالله حسن فخري

نوف عبدالله حافظ الحافظ

58- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس مختبر اسنان:

سيد يوسف نزار السيد

59- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني اول مختبر اسنان:

مارك انتوني فالنسيا كروز

الكسندر دياز ديرما

اخلاص علي حسين

علي محمد سامي علي

60- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني قلب صناعي:

ماهيش ديفاناند موري

61- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني اول بصريات:

رزايا بيجوم عبدالبشير

62- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني تخطيط مخ وعضلات:

انوجا سريجيث

63- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي ممارس أول كلى:

انوب بولس

انيل جون

64- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني اطراف صناعية

احمد السيد علي محمد

65- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس فني طوارئ طبية:

حامد كحيل مجول العتيبي

عيد زايد جريس المطيري

فهد متروك جيران جناب

ايوب يوسف محمد يوسف

66- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي مساعد رئيس فني طوارئ طبية:

عبدالوهاب عبدالعزيز الراشد

شعبان سلامة احمد

حسين عبدالله احمد حيدر

ناصر عوض غزاي المطيري

سمير بشير محمود يوسف

شريف محمد محمد علي

محمد عبدالحليم محمد حامد

باسم شحاتة فهيم جرجس

ايمن جرجس عوض جرجس

محمد محمود محمد حسن

محمد فراج سيد حسن

عبدالله عبدالحكيم محمد

ناجي محمد عبده محمد

فيصل حسين عاشور

محمد عبدالعزيز محمد يوسف

تامر عسران علي بسيوني

هاني عبدالفاضل الدمرداش

هاني عبدالمنعم ابراهيم عبدالرزاق

حسام عبدالمجيد محمد مهدي

وليد علي عباس علي

عزت محمد عبدالواحد زيدان

رضا ابراهيم عباس ابراهيم

علي عزت سليمان الحريري

محمد عاطف آدم حسب النبي

نادر طلعت عبدالحميد عطية سالم

محمد جلاء محمد عبدالفتاح

ابراهيم سعيد فرج شحاته

جاسم محمد سلطان البلام

خالد عبدالله مبارك الخرينج

ناصر عبدالمهدي حسن الشمري

ابرا هيم فايق حسني حسن

معاطي معاطي ابوالغيط علي

تامر السيد ابراهيم احمد

نشأت لطفي كراس غالي

احمد سعيد علي عبدالرحمن

مصطفى السيد دسوقي ابراهيم

67- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني أول طوارئ طبية:

عدنان محمد السلمان

خالد سالم عبدالله صالح

مشاري احمد حنون

محمد علي حسن علي

محمد هاني المشموم

عبدالله مبارك صيوان الشمري

خالد صالح محمد صالح

محمد راشد حمزة علي

عبدالله حسين جراغ

خالد ابراهيم درويش

محمود باقر باقري

محمد زيدان غضبان

محمد بدر الثويني

بدر عباس عبدالقادر صالح

عبدالمنعم السيد عبدالمنعم

عشير جمال المسلماني

ناصر جابر احمد علي غضنفر

68- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي فني طوارئ طبية:

احمد عبدالحسين محمد غلوم

عبدالله هادي عايد العنزي

سامح ممدوح فائق سعد

محمد جابر عايد العنزي

69- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي رئيس مشرفين صحيين

منى مختار ابل

غرسه عبدالله علي العجمي

ليلى جاسم دشتي

منيرة علي عباس رضا

احمد محمد عباس المطوع

مكرم جاد بيسا بقطر

عبدالباسط محمد احمد احمد

سامي جميل شحته

فرنسيس ايليا شارموخ ميخائيل

هيفاء محمد عيسى الخياط

ريم منصور شايع

70- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي مساعد رئيس مشرفين صحي:

شروق سليمان فرحان

سهام حسن عايد عاشور

منى عبدالله راشد الخضر

صبيحة نملان حنتوش

مهدي محمد عبدالله حاجية

شوقي روماني شوقي

شنوده استمايروا عطاالله

مرزق عياد ألفي سيف

وليد صباح فاكيوس عطيه

شوقي روماني شوقي

روماني ثابت اسحق حنا

احمد محمد عبدالعزيز سليمان

موسى مجلع موسى اسطفان

صفي الدين حسين محمد

71- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي مشرف صحي:

لطيفة مساعد المذن

وفاء مرزوق علي مطلق

دلال ناهي عكاش العنزي

دلال صالح نفل العجمي

اسماعيل ابراهيم ابوالنجا

محمد عمر محمد مصطفى

محمد سليمان محمد

منير محمد علي الشريف

72- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي مفتش اول صحي:

ولاء عبدالشافي اسماعيل

جاد قديس داود عبيد

احمد حلمي عبدالرحيم

رشدي شحات رزق الله

شوكت اسماعيل احمد محمد

خالد محمد عبدالعزيز محمد