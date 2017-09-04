وضع الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية وخططها التنفيذية بالتعاون مع الجهات العالمية

عبدالكريم العبدالله

تتجه وزارة الصحة خلال الفترة القريبة المقبلة الى استحداث برنامج وطني لقياس اداء النظام الصحي.

ويهدف البرنامج الذي تنفرد «الانباء» بنشره الى عدة نقاط من أهمها تقييم اداء القطاعات والادارات الفنية والمناطق الصحية في وزارة الصحة، وقياس الحالة الصحية لافراد المجتمع بصورة فاعلة ومستحدثة، وبيان جدوى البرامج والمبادرات والاتفاقيات ذات الصلة بالخدمة الصحية.

وجاء في مسودة البرنامج الوطني الذي تنوي وزارة الصحة استحداثه قريبا تحديد أوجه الضعف والتحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة من الخدمة الصحية في الكويت، ويتضمن البرنامج المساهمة بصورة علمية في وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية بالكويت والخطة التنفيذية الخاصة بها بالتعاون مع احدى الجهات العالمية المتخصصة في مجال تقييم الأنظمة الصحية وتطويرها.

ويتكون البرنامج الوطني لقياس اداء النظام الصحي من ٣ مراحل، الاولى تتمثل في ترشيح وتدريب عدد من العاملين الفنيين بالوزارة ممن يتم اختيارهم عبر المقابلات الشخصية على الأساليب العلمية لقياس اداء الأنظمة الصحية وتحليل جدوى التداخلات والبرامج الصحية عبر ورش عمل لعدد ٣٠ متدربا على مدار العام.

اما المرحلة الثانية، فاشار البرنامج الى انها تتم من خلال وضع خطة عمل لاستحداث المؤشرات الخاصة بأداء النظام الصحي بكل مكوناته لتوفير الدعم التقني الخاص بهذه المرحلة، ومن ثم تفعيل دور المشاركين بجمع البيانات والمعلومات الاساسية الخاصة بالمؤشرات من المواقع المستهدفة.

وتطرق البرنامج في مسودة إنشائه الى المرحلة الثالثة، والتي تهدف الى تحليل البيانات وفحصها ومطابقة المؤشرات للبيانات المستقاة، كما تتم مقارنة المؤشرات على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي مع المعادلات العالمية والدولية المقدمة لاصدار التقرير النهائي للبرنامج وتقييمه بصوره عامة واعتماد دورية اعادة المشروع والإطار الزمني الخاص به.

وأكدت مسودة البرنامج على أهمية البرنامج لتطوير النظام الصحي في الكويت، مشيرة الى ان له انعكاسات مهمة على الخدمة الصحية في البلاد بشكل عام، حيث سيحدد أوجه القصور في جميع مرافق الرعاية الصحية مما يخلق الفرصة لعلاجها والارتقاء بالخدمات المقدمة.