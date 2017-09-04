موسى أبوطفرة

علمت «الأنباء» أن وزارتي الصحة والتعليم العالي انتهتا من ملفي الحسابات المالية المتأخرة في عدد من المستشفيات الأميركية لمرضى العلاج بالخارج وعدد من الكليات التعليمية لطلبة البعثات الكويتية في أميركا.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن وزير الصحة خلال زيارته الشهر الماضي للولايات المتحدة الأميركية عقد عدة لقاءات مع مسؤولي مكتب الكويت الصحي في واشنطن لإغلاق كل الحسابات المالية المفتوحة والمتأخر سدادها، موضحة المصادر أن إغلاق الفواتير والحسابات كذلك سيشمل دفع جميع الالتزامات المالية المتأخرة للجامعات والمعاهد التي يلتحق بها طلبة الكويت المبتعثون عبر لقاءات لمسؤولي وزارة التعليم العالي جرت الفترة الماضية لإنهاء هذا الملف.

من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن هناك تنسيقا أمنيا بين الكويت وأميركا لزيادة التعاون الجمركي في مطار الكويت الدولي وفق الاتفاقيات الدولية، حيث اتفق الجانبان على زيادة التعاون بين إدارتي الجمارك للدولتين بهدف زيادة التدقيق الجمركي على الرحلات المغادرة إلى أميركا.