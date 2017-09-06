عبدالكريم العبدالله

تتجه وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة إلى إحالة سلسلة من الموظفين الإداريين إلى التقاعد بعد تجاوزهم المدة والسن القانونية في العمل بالوزارة.

وكشفت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن قيام الوزارة بحصر أعداد الموظفين الإداريين من العاملين في الوزارة ومرافقها الذين تجاوزت مدتهم القانونية 30 عاما وما فوق بالخدمة لعرضها قريبا على الوزير د.جمال الحربي. وبينت المصادر أن عدد الإداريين الذين تم حصرهم بلغ ما يقارب الـ 140 شخصا.

وأفادت المصادر بأن من بين هؤلاء شاغلي الوظائف الإشرافية من مختلف الفئات الوظيفية.