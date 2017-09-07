الجمعة: حالة المريض المنقول مستقرة

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.جمال منصور الحربي بجولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفى ابن سينا ومركز سلوى الصحي تفقد من خلالها سير العمل في عدد من الأقسام.

وأحال الوزير الحربي خلال جولته بمركز سلوى الصحي عددا من الموظفين الإداريين للتحقيق بسبب غيابهم وعدم تواجدهم على رأس عملهم في أوقات العمل الرسمية.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات تفقدية قادمة لمختلف مرافق ومستشفيات وزارة الصحة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على جوانب النقص في الخدمة الطبية التي تقدمها الوزارة.

من جهة أخرى، أكدت مديرة مستشفى مبارك الكبير د.نادية جمعة ان المريض الكويتي الذي تم نقله بطائرة طبية خاصة من الولايات المتحدة الأميركية الى الكويت كان يعاني من مرض سرطان بالمخ وتم استقباله بمستشفى مبارك الكبير بحكم عنوان سكنه، مبينة ان حالته مستقرة.

وقالت في تصريح صحافي ان المستشفى استقبل المريض الكويتي بعد محاولات ذوي المريض إدخاله مركز بدرية الأحمد الا انه نتيجة عدم توافر السرير الطبي تم تحويله الى (مبارك الكبير) مؤكدة ان المستشفى اتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لضمان استقرار صحة المريض وعدم تدهورها.

وأضافت الجمعة ان ذوي المريض أوصلوا رسالة عبر التواصل الاجتماعي «تويتر» الى وزير الصحة د.جمال الحربي الذي قام بزيارة المريض للاطمئنان على صحته ومتابعة آخر تطورات حالته.