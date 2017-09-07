عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة د.جمال الحربي بمكتبه رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة سالم الثلاب حيث تمت مناقشة استعدادات الوزارة وخططها للتعاون مع الجمعية الكويتية لدعم وتكريم المخترعين وإلقاء الضوء على الاختراعات في المجال الصحي ووضع آلية للاستفادة منها بهدف التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية وبما يتفق مع أهداف برنامج عمل الوزارة والحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وأعربت د.الثلاب عن خالص شكرها والجمعية للدعم اللامحدود والتشجيع المقدم من وزير الصحة د.جمال الحربي حيث تقرر ولأول مرة بوزارة الصحة إقامة احتفال وتحت رعاية وحضور الوزير د.جمال الحربي لتكريم المخترعين في المجال الصحي وفقا للمعايير والاشتراطات التي وضعتها الجمعية لإعداد وتحديث قاعدة البيانات الوطنية عن المخترعين في المجالات الصحية وتصنيف الاختراعات حسب المنظمة والجهة العالمية المانحة لشهادات براءات الاختراع وحسب مجالات الاستفادة من الاختراعات للتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية وتحقيق التميز بالخدمات الصحية.

وأعربت الثلاب عن تطلعها لأن يكون الحفل المزمع إقامته انطلاقة غير مسبوقة من قبل لمنظومة وطنية متكاملة لدعم وتشجيع الاختراعات في المجال الصحي وتنظيم وتسهيل الاستفادة منها.