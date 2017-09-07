عبدالكريم العبدالله

حذر د.أحمد الكندري استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الكويت من تضخم البروستاتا من الإهمال وذلك بترك المراجعة الدورية أو عدم أخذ العلاج أو رفض أو تأجيل العمليات الجراحية اللازمة عند الحاجة لذلك.

وأضاف أن مرض تضخم البروستاتا الحميدة حالة مزمنة تصيب معظم الرجال وقد تبدأ في أواخر الثلاثين عند البعض وفي اكثر الحالات تظهر الأعراض من الخمسين فما فوق.

وتحدث الحالة بسبب تغيرات لها علاقة بالهرمونات عند الرجال ولعامل الوراثة دور في ذلك، كما ان للسمنة دورا في بعض الحالات.

وتابع أن من أعراض تضخم البروستاتا او مضاعفات تضخم البروستاتا أو مرتبطة بها أعراض بولية، أعراض التهابات وآلام وأخيرا أعراض جنسية.

ومن المهم معرفة الأعراض البولية خصوصا مثل ضعف تدفق البول وتقطيع البول وتكراره مع احتمال الاحتباس البولي، علما ان من مخاطر هذه الحالة هو ضعف عضلة المثانة الذي قد يودي لاحتباس دائم، كما ان بعض المرضى يصاب بفشل كلوي بسبب الاحتباس البولي.