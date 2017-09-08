حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة الصحة المهنية، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.أحمد الشطي عن إطلاق إدارة الجودة والاعتماد لحملة توعوية عن سلامة المرضى بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.

وأوضح د. الشطي أن فعاليات الاحتفال بهذا اليوم تشمل إقامة ورشة عمل بمستشفى مبارك الكبير بتاريخ 17 الجاري لتوعية العاملين بالمستشفى وتدريبهم على آليات التعامل مع الحوادث العارضة، حيث تم اختيار «أوصل لنا صوتك - Speak up» شعارا لليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام للتأكيد على أهمية التبليغ عن الحوادث العارضة كأحد الركائز الأساسية للتعرف على مختلف الأخطار بالمؤسسات الصحية ودراسة الأسباب الجذرية لتلك الحوادث ليتم وضع الخطط التصحيحية اللازمة لتفادي تكرارها.

وأشار د. الشطي إلى أن القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2015 صدر ليؤكد حرص «الصحة» على تطبيق نظام التبليغ عن الحوادث العارضة بجميع المؤسسات الصحية في الكويت (الحكومية والأهلية)، وفقا للأدلة والإجراءات الموضوعة من جانب إدارة الجودة والاعتماد.

كما قامت إدارة الجودة والاعتماد هذا العام بتطوير نظام إلكتروني للتبليغ عن الحوادث العارضة وتفعيله بصورة تدريجية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، لكي يساهم في حصر جميع الحوادث العارضة التي قد تحدث ضمن قاعدة بيانات وطنية للأخطاء والأخطار الصحية.

وتأمل إدارة الجودة والاعتماد أن تساعد تلك الفعاليات على خلق البيئة الداعمة لسلامة المرضى بمختلف المؤسسات الصحية وتشجيع العاملين بوزارة الصحة على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ برامج ومعايير السلامة.