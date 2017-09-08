المطيري: لا بصمة للأطباء بالقرار الجديد لديوان الخدمة المدنية الذي سيطبق في أكتوبر

حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د. جمال الحربي عن اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين يجمعه ورئيس ديوان الخدمة المدنية وممثلي النقابات والجمعيات الطبية، لتلبية عدد من المطالب التي تقدم بها الأطباء من بدلات واجازات وغيرهما، جاء هذا في تصريح لوزير الصحة عقب الاجتماع الأول الذي جمعه مع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية الصحية.

وقال الوزير ان هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على زيادة التواصل ومفهوم الشراكة بين الوزارة والجمعيات والنقابات المهنية الصحية وتقليص الفجوة بين الوزارة والجمعيات المهنية ووزارة الصحة.

وأضاف د.الحربي: «ان الكوادر البشرية هي العمود الفقري للوزارة وان أحد الاقتراحات التي تمت مناقشتها هي تأسيس لجنة دائمة لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات للنظام الصحي وتطويره علاوة على الرؤية المستقبلية للثلاث سنوات المقبلة».

اعترافات دولية

كما أكد أن تعزيز الثقة في الرعاية الصحية وزيادة الاعترافات الدولية التي تم الحصول عليها من أهم الأهداف، ومنها على سبيل المثال حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية كمؤسسة على الاعتراف الكندي، وفي المستقبل القريب ستكون هناك اعترافات في كل برنامج لتدريب الأطباء، فضلا عن اهتمام الوزارة بالاعترافات الدولية في جودة خدمات المؤسسات الصحية وخدمات مراكز الرعاية الأولية.

ولفت د.الحربي الى ان الاجتماع تناول تركيز الاهتمام على تقليل الهدر في المال العام خاصة من ناحية ارسال مرضى العلاج بالخارج للحالات المستحقة، وكذلك الأمن الدوائي وتقنين الأدوية والاهتمام بجودة المنتج وسعره، مشيرا الى مناقشة بعض الملاحظات التي طرحها ممثلو النقابات والجمعيات الطبية، فيما يخص مطالبات فنيي المختبرات والأشعة في جانب المسمى الوظيفي، وكذلك مسألة البدلات، لافتا الى أن هناك اجتماعا قريبا له مع ديوان الخدمة بشأن مطالبات الفنيين ومطالبات الأطباء البشريين والأسنان والصيدلة.

كما أوضح د. الحربي أنه تم التطرق خلال الاجتماع الى قضية التراخيص الطبية، لافتا إلى اهمية وضع ملف إلكتروني وتقليص الدورة المستندية للحصول على التراخيص الطبية، مبينا أن احد أسباب التأخر هي انعقاد لجنة التراخيص، وان هناك بعض الملاحظات الخاصة بهذا الشأن تم حلها في السابق، كذلك هناك مطالبات يتم السعي في حلها.

الرعاية المنزلية

ومن جانب آخر بين د.الحربي في تصريحه ان بعض القرارات التي اتخذها خلال زيارته الأخيرة للمكاتب الصحية جاءت للتخفيف من معاناة المرضى بعد الاستماع إلى بعض الملاحظات، مشيرا الى القرار الخاص بتحمل الوزارة تكاليف حالات الطوارئ والحوادث او الحروق والجلطات للمواطنين خلال فترة تواجدهم في الخارج، فضلا عن القرار الخاص بمنح المكاتب الصحية التمديد لأكثر من 6 اشهر لحالات الأطفال ومرضى السرطان وزراعة الأعضاء والعناية المركزة والمستعصية وعدم وقف العلاج، مشيرا الى القرار الخاص بتحمل الوزارة لتكاليف الرعاية المنزلية التمريضية لمدة شهر ومن ثم تمديدها لبعض الحالات، لافتا إلى أن ذلك سيكون أوفر وأفضل بدل ان يظل المريض في المستشفى لفترة طويلة.

وأضاف: ان الجولات التي قام بها الى بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في الكويت كانت بهدف الاطلاع على فترة انتظار المرضى، لاسيما في مراكز الرعاية الأولية، موضحا أن تلك الفترة مقبولة مقارنة مع بعض الدول، حيث تبلغ من 10 الى 15 دقيقة في المستوصفات.

وبين د.الحربي انه اطلع ايضا خلال تلك الزيارات على الأداء الوظيفي لكل الأقسام وزار بعض المرضى من أصحاب الحالات المستعصية، واطلع على سير العمل داخل اقسام الحوادث، وحل بعض الملاحظات، لافتا الى تخفيف الضغط على اقسام الحوادث مع افتتاح قسم الحوادث في مستشفى جابر.

وفي اطار الافتتاح المرتقب لعيادات الأسنان بمستشفى الفروانية الأسبوع المقبل أوضح الوزير د.الحربي أن عيادات الأسنان تستقبل عددا محدودا من المراجعين، لافتا إلى أن السبب هو تعقيم آلات الاسنان التي تحتاج الى فترة 45 دقيقة، مشيرا إلى زيادة تلك الآلات وان عيادات الأسنان الخاصة بالأطفال تستقبل في العادة 15 حالة في اليوم، وعالميا 15 حالة ممتازة، مشيرا إلى أن افتتاح مركز الفروانية التخصصي للاسنان سيخفف من معاناة مرضى الأسنان في الفروانية.

لا بصمة للأطباء

ومن جانبه، أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. محمد المطيري عن ‏انتهاء اللجنة المشتركة من وزارة الصحة والجمعية الطبية من صياغة تقرير البدلات الخاص بالأطباء لرفعها لديوان الخدمة المدنية لإقرارها.

وذكر د. المطيري في تصريح صحافي ‏ان وزير الصحة د.جمال الحربي من خلال اجتماعه مع الجمعية الطبية والجمعيات والنقابات الطبية، اكد بأن «لا بصمة للاطباء» في القرار الجديد لديوان الخدمة المدنية الذي سيطبق في اكتوبر.