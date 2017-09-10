5 ملايين دينار المعتمد الحالي لميزانية علاج الطلبة لا تكفي للتأمين الصحي

عبدالكريم العبدالله

تتجه وزارتا «المالية» و«الصحة» لرفع دراسة مستعجلة إلى مجلس الوزراء لتعزيز بند علاج «الطلبة» الكويتيين في الخارج «التأمين الصحي».

وكشـفت مصـادر مطلعة رفيعـة المسـتوى فـي تصريح خاص لـ «الأنباء» عن مخـاطبة وزارة «الصحة» لـ «المالية» لتعزيز ميزانية عـلاج الطلـبة الكـويتيين في الخـارج لتصل الى 35 مليون دينار سنويا، والتي بدورها فضلت ان يتم رفع دراسة مستعجلة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن.

49 ألف طالب

تقرير صادر عن وزارة الصحة تنفرد بنشره «الأنباء»، أكد أن المعتمد الحالي لميزانية علاج الطلبة (5 ملايين دينار) لا يكفي للتأمين الصحي على الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج، سواء على نفقة الجهات الحكومية أو على نفقتهم الخاصة والذين يبلغ إجمالي عددهم ما يقارب 49 ألف طالب وطالبة يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والأردن ومصر.

وفصل التقرير قيمة المبالغ التي تصرف على التأمين الصحي لـ 49 ألف طالب، مؤكدا ان 12 ألف طالب يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية تجاوز قيمة التأمين الصحي لهم 24 مليون دينار.

وتضمن التقرير ان مبلغ مليون دينار قيمة التأمين الصحي لـ 5 آلاف طالب يدرسون في بريطانيا، كما ان قيمة التأمين الصحي لـ 7 آلاف طالب يدرسون في المملكة الأردنية الهاشمية بلغ نصف مليون دينار، اما بالنسبة لقيمة التأمين الصحي لـ 25 ألف طالب يدرسون في مصر فبلغت مليون دينار.

وبين التقرير أن التأمين الصحي يشمل أيضا العاملين في المكاتب الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي وسفارات الكويت في الخارج، مشيرا الى ان التأمين الصحي للعاملين بالمكاتب الثقافية بلغ مليونين ونصف المليون دينار، أما التأمين الصحي للعاملين في سفارات الكويت فبلغ مليوني دينار.

الإجمالي

وأفاد التقرير بأن إجمالي قيمة المبالغ الخاصة بالتأمين الصحي للطلبة في الخارج والعاملين بالمكاتب الثقافية وسفارات الكويت بالخارج بلغ 35 مليون دينار من واقع عقود التأمين الفعلية.