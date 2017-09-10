تشكيل فريق للتواصل مع الجميع على مدار الساعة





حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المكتب الصحي الكويتي بواشنطن د.علي العنزي عن نجاح خطة الإخلاء لأكثر من 40 مريضا كويتيا كانوا يعالجون في 6 مستشفيات بولاية فلوريدا الأميركية.

وأشـار إلى ان هناك 4 أطفال مرضى فقط في مستشفى ميامي للأطفال، وأوصت إدارة المستشفى بعدم نقلهم حرصا على سلامتهم بالدرجة الأولى لطبيعته حالاتهم المرضية، مضيفا أن المستشفى أفاد بوجود ملاجئ مجهزة وخطط طوارئ مجربة للتعامل مع الأعاصير، علما ان السفر بالسيارات لمدة ساعات وفي ظل تعذر الإسعاف الجوي قد يؤثر سلبيا على الحالة المرضية الدقيقة للأطفال. علما انه قد سمح لذوي الأطفال ومرافقيهم بالبقاء في المستشفى.

تجدر الإشارة الى ان المكتب قد تواصل عبر شبكة تواصل بالرسائل النصية والواتساب والمكالمات مع جميع المرضى للتوجيه والتتبع والرد على استفساراتهم مباشره. وقد تم توفير باصات وحجز فنادق على الطريق للوصول الى ولاية الاباما مسيسيبي مرورا بولاية جورجيا بعيدا عن نطاق الخطر المتوقع للإعصار.

وبناء على توجيهات وزير الصحة د.جمال الحربي والتفويض بمزيد من الصلاحيات وتوفير الإمكانيات للمكتب، فإن هناك متابعة على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع مع عموم المرضى خاصة أولئك الذين لم تسمح حالتهم المرضية بنقلهم.

وقد قام المكتب بتشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال مدة الإعصار، والذي بدوره قام بالاتصال بجميع المرضى هاتفيا وعن طريق الواتساب للاطمئنان على المرضى وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم. كما خصص المكتب خطا مباشرا للطوارئ هو +1(202)320-2415.