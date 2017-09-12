حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المكتب الصحي الكويتي بواشنطن د. علي عبدالكريم العنزي عن منح جميع المرضى الذين تعرضوا لإعصار «ايرما» بمنطقة فلوريدا بمن فيهم المرضى الذين ما زالوا في ميامي تمديدا لمدة أسبوعين، فضلا عن صرف مخصصاتهم المالية.

وذكر د. العنزي في تصريح صحافي ان هذا جاء بناء على تعليمات وتوجيهات وزير الصحة د. جمال الحربي لتذليل العقبات والتسهيل على المرضى الكويتيين الذين كانوا بمنطقة «الإعصار».

وأشار الى انه توجه يوم امس الأول الى نقطة تجمع المرضى الكويتيين المتضررين من «الإعصار»، وتم الاستماع لطلباتهم والمعوقات التي واجهتهم تمهيدا لتذليلها جميعا، لافتا الى انه تم نقلهم الى فندق في منطقة المسيسيبي يقع بقربه مستشفى نورث ميسيسيبي ميديكال سنتر.

وأشار د. العنزي الى ان المكتب تواصل مع المرضى بالرسائل النصية والواتس والمكالمات للتوجيه والمتابعة والرد على استفساراتهم مباشرة.