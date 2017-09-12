عبدالكريم العبدالله
اعتمد وزير الصحة تسكين الشاغر في إدارة مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بعد استقالة المدير السابق د.احمد العوضي خلال الأسبوعين الماضيين.
وكشف مصدر رفيع المستوى في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان وزير الصحة د.جمال الحربي اعتمد قرارا بندب د.خلود العلي لشغل وظيفة مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان.
وذكرت المصادر ذاتها ان الوزير الحربي اعتمد قرارا أيضا بندب د.هديل المطوع نائبا لمركز الكويت لمكافحة السرطان لتشغل مكان د.خلود العلي التي صدر فيها قرار لتشغل وظيفة مدير المركز.