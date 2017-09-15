حنان عبدالمعبود

أعلنت وزارة الصحة عن منح المكتب الصحي في واشنطن صلاحيات منح المرضى الكويتيين ومرافقيهم المتضررين من اعصار (إيرما) تذاكر طيران عودة إلى مكان علاجهم في ولاية فلوريدا مجانا.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن الوزير د. جمال الحربي أصدر تعليماته للمكتب الصحي في واشنطن بتسهيل عودة المرضى الكويتيين إلى أماكن علاجهم بعد إخلائهم منها بسبب الإعصار، لافتا إلى أن عودة هؤلاء المرضى إلى أماكن علاجهم ستكون ابتداء من اليوم الجمعة.

وذكرت أن من يرغب في العودة عن طريق المكتب الصحي فعليه إرسال رسالة نصية إلى خط الطوارئ باسم المريض والمرافقين الرسميين له ورقم الهاتف الخاص به.

وبينت أن من يرغبون في العودة على متن سياراتهم الخاصة بإمكانهم حجز غرفة واحدة على طريق العودة بقيمة مالية لا تتجاوز 200 دولار وإرسال فاتورة الحجز الأصلية إلى المكتب الصحي في واشنطن لتعويضهم عنها.