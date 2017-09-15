القاهرة - هناء السيد

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ورشة عمل لأكثر من 120 شركة خليجية وعالمية لمناقشة مرئيات القطاع الخاص والتحديات والحلول المقترحة لإجراءات برنامج الشراء الموحد الخليجي.

حيث قام المجلس بتحليل مخرجات هذه الورشة للاستفادة منها في وضع خطة العمل للأعوام القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمجلس وللمتعاملين والمستفيدين من خدماته.

هذا، ويسعى مجلس الصحة لتحسين سبل التواصل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تتعلق بالشراء الموحد، وتسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي يواجهها شركاء المجلس للتعامل مع الخدمات التي تقدمها ادارة الشراء الموحد الخليجي. ومن أجل التعرف وحصر تلك الصعوبات ووضع الحلول الممكنة لها.