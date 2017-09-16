عبدالكريم العبدالله

تحقق وزارة الصحة في مدى صحة حصول أطباء «بشري» و«أسنان» على شهادات الطب والجراحة والأسنان بعد حصولهم على الثانوية العامة القسم «الأدبي».

وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا جاء بعد رصد الوزارة لعدد من أطباء «الأسنان» و«البشري» حاصلين على شهادات الطب بشهادة الثانوية العامة القسم «الأدبي». وبين المصدر أن وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارة التعليم العالي للتأكد من مدى صحة شهادات بكالوريوس «الطب» التي حصل عليها هؤلاء الأطباء بعد شهادة الثانوية العامة القسم «الأدبي».

وأفاد المصدر بأن اجتماعات بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ستعقد قريبا للوقوف على صحة هذه الشهادات، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستنتج عنها دراسة اعتماد شهادة الطب بعد الثانوية العامة القسم الأدبي أو إيقافها، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي طلبت من «الصحة» كشفا بأسماء وإحصائية بالأطباء الحاصلين على شهادة الطب بعد الثانوية العامة «الأدبي». والجدير بالذكر أن هناك قرارات سابقة تفيد بدراسة الطب بعد الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي.