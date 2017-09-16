حنان عبد المعبود



زار وزير الصحة الدكتور جمال منصور الحربي يرافقه فريق من وزارة الصحة أمس السبت كل من مشروع مستشفى الصباح ومشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديدين من خلال جولة ميدانية اطلع من خلالها على نسبة الإنجاز ومراحل التنفيذ وأوضح الحربي بأن مشروع مستشفى الصباح الجديد سيوفر خدمات الرعاية الصحية العامة والتخصصية للمرضى بسعة سريرية تقدر بـ617 سريراً و 105 غرفة عناية مركزة و 19 غرفة عمليات وصيدلية مركزية وأخرى تخدم 70 عيادة خارجية إضافة إلى معمل خاص بقسم الصيدلة ومهبط للطائرات يضاف إليها قسم الحوادث والباطنية والجراحة ومركز الطوارئ مضيفاً بأن مبنى المواقف متعدد الأدوار التابع للمستشفى يتسع لما يزيد عن 1200 سيارة ويغطي المشروع بخدماته الصحية كثافة سكانية عالية موزعة على منطقة الصباح والمناطق المجاورة لها وسيتم تسليم المشروع في مارس عام 2019.



كما قام الوزير والفريق المرافق بزيارة مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد والذي يقع على مساحة 277 متر مربع ويضم غرفاً للعمليات وغرفاً للمرضى ومختبرات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة المتطورة ويبلغ العدد الإجمالي للأسرة في المركز 618 سريراً ويتسع مبنى مواقف السيارات التابع للمركز لـ 1950 سيارة كما تم اختيار نوعية من الواجهات الخاصة بالمركز تمتاز بالاستدامة والتحمل وبقدرتها على امتصاص الأصوات والضوضاء لضمان راحة المرضى وسيتم تسليم المشروع في ابريل 2019.



وأوضح الحربي على هامش الزيارة التي قام بها بأن الزيارات الميدانية التي يقوم بها بين الحين والآخر أظهرت إحراز تقدم كبير في سير العمل حيث أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لبناء مستشفيات ومراكز صحية ذات بنية تحتية عالية المستوى لتشكل بذلك نواة لتحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد حيث تشهد الوزارة حراكاً تطورياً شاملاً ونقلة نوعية بكافة خدماتها بما يتماشى مع الخطة الإنمائية للدولة لتحقيق مبدأ العدالة والشمولية في توزيع الخدمات الصحية وأكد الحربي في ختام زيارته على أن هذا الوضع كما هو مليء بالفرص فهو في الوقت نفسه لا يخلو من التحديات التي ينبغي العمل بجدية للتغلب عليها مستبشراً بمستقبل يرقى لمستوى الطموح .