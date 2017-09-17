617 سريراً سعة مستشفى الصباح الجديد ويضم 105 غرف عناية و19 غرفة

عمليات العدد الإجمالي للأسرَّة في مركز مكافحة السرطان يبلغ 618 سريراً

حنان عبدالمعبود

قال وزير الصحة د.جمال الحربي: إن مشروع مستشفى الصباح الجديد سيوفر خدمات الرعاية الصحية العامة والتخصصية للمرضى بسعة سريرية تقدر بـ 617 سريرا و105 غرف عناية مركزة و19 غرفة عمليات وصيدلية مركزية وأخرى تخدم 70 عيادة خارجية إضافة إلى معمل خاص بقسم الصيدلة ومهبط للطائرات يضاف إليها قسم الحوادث والباطنية والجراحة ومركز الطوارئ.

وأضاف الحربي خلال جولة ميدانية أمس في كل من مشروع مستشفى الصباح ومشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديدين للاطلاع على نسبة الإنجاز ومراحل التنفيذ في المشروعين أن مبنى المواقف متعدد الأدوار التابع للمستشفى يتسع لما يزيد على 1200 سيارة ويغطي المشروع بخدماته الصحية كثافة سكانية عالية موزعة على منطقة الصباح والمناطق المجاورة لها..وسيتم تسليم المشروع في مارس عام 2019.

وعن مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد أوضح أنه يقع على مساحة 277 مترا مربعا ويضم غرفا للعمليات وغرفا للمرضى ومختبرات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة المتطورة، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للأسرة في المركز يبلغ 618 سريرا، بينما يتسع مبنى مواقف السيارات التابع للمركز لـ 1950 سيارة، كما تم اختيار نوعية من الواجهات الخاصة بالمركز تمتاز بالاستدامة والتحمل وبقدرتها على امتصاص الأصوات والضوضاء لضمان راحة المرضى وسيتم تسليم المشروع في ابريل 2019.

وأوضح الحربي على هامش الزيارة التي رافقه خلالها عدد من قيادات وزارة الصحة أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها بين الحين والآخر أظهرت إحراز تقدم كبير في سير العمل حيث إن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لبناء مستشفيات ومراكز صحية ذات بنية تحتية عالية المستوى لتشكل بذلك نواة لتحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد، حيث تشهد الوزارة حراكا تطوريا شاملا ونقلة نوعية بكل خدماتها بما يتماشى مع الخطة الإنمائية للدولة لتحقيق مبدأ العدالة والشمولية في توزيع الخدمات الصحية، وأكد الحربي في ختام زيارته على أن هذا الوضع كما هو مليء بالفرص فهو في الوقت نفسه لا يخلو من التحديات التي ينبغي العمل بجدية للتغلب عليها مستبشرا بمستقبل يرقى لمستوى الطموح.