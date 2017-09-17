حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

زكت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب استشاري امراض القلب والقسطرة د.محمد حمدان المطيري رئيسا لها في اجتماعها الاول الذي عقد لتأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة «دبي» بحضور نخبة من اطباء قسطرة القلب في الخليج.

وقال استشاري امراض القلب والقسطرة ورئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب د.محمد المطيري في تصريح صحافي بعد عودته الى البلاد، انه تم تأسيس هذه الجمعية بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية الخليجية للقلب، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لأطباء قسطرة القلب بالخليج لتبادل الخبرات وتوطيد التعاون بين مستشفيات القلب بالمنطقة.

وأشار الى ان الجمعية تهدف الى تطوير مستوى الأطباء والعاملين في مجال قسطرة القلب من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الاقليمية والعالمية المختصة في هذا المجال.

واكد أهمية تشجيع الابحاث المشتركة بين الاطباء في الخليج من خلال الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، ونشر هذه الابحاث في المؤتمرات والمجلات الطبية العالمية.

وأعلن د.المطيري عن مؤتمر للجمعية الخليجية لقسطرة القلب في ٣٠ مارس المقبل للتعريف بالجمعية ودورها، لافتا الى ان هذا المؤتمر سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في «دبي». وانتهى الاجتماع الخليجي لجمعية قسطرة القلب الخليجية بتزكية د.محمد المطيري من الكويت رئيسا لها، ود.عبدالله شهاب من دولة الإمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس، ود.فواز المطيري من المملكة العربية السعودية أمينا للسر، ود.محمد المهيني من سلطنة عمان أمينا للصندوق.

والجدير بالذكر ان د.محمد حمدان المطيري يشغل حاليا منصب رئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى الامراض الصدرية ورئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، بالإضافة الى رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب.