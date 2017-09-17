حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.إبراهيم هادي عن توفير 34 مقعدا في الجامعات الكندية «أوتاوا - ماكماستر - دالهاوسي» لابتعاث الأطباء إليها بمختلف البرامج التخصصية وبرامج التخصص الدقيق، مشيرا إلى أن من ضمن التخصصات جراحة التجميل والحروق والنساء والولادة ومختبرات أمراض الدم.

وذكر د.هادي في تصريح صحافي ان هذا جاء ضمن خطة الإيفاد لسنة 2019/2018، ما يعد إنجازا مثمرا لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الكويت من خلال تنمية مهارات الأطباء.

ودعا الأمين العام جميع الأطباء الراغبين في الدراسة في الجامعات الكندية «أوتاوا - ماكماستر - دالهاوسي» في كندا متابعة الإعلان المنشور بالصحف المحلية، وكذلك في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للمعهد kims_news@، والتقدم إلى مراقبة المبتعثين في المعهد الدور الثامن خلال أوقات العمل الرسمية اعتبارا من اليوم حتى 4 أكتوبر2017.

وأفاد د.هادي بأنه سيقوم وفد مكتب الدراسات العليا للجامعات الكندية «أوتاوا - ماكماستر - دالهاوسي» بإجراء المقابلات الشخصية الأولية مع الأطباء المتقدمين، مشددا على ضرورة الاطلاع على شروط القبول والمستندات الواجب توافرها.