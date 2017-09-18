محمد راتب

أكد رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان أنه تم تسليم وزير الصحة د. جمال الحربي اللائحة التنفيذية للعمالة الوطنية في العقود الخاصة في وزارة الصحة، مشيرا إلى ان اللائحة تتضمن حماية العمالة والتمتع بالميزات وتحقيق الأمان الوظيفي المنشود وعدم السماح بالتعسف في التسريح. وأشار في تصريح له إلى أن اللائحة التنفيذية ستمكن العمالة في القطاع الخاص من العمل بأريحية بعيدا عن مخاوف التسريح ما يضمن لهم الأمان الوظيفي، مبينا أن أي شركة متعاقدة مع وزارة الصحة ترغب في تسريح موظف لديها لابد من ان يكون وفق ضوابط محددة، مع إعلام الجهة المختصة بالأمر وبيان الأسباب. وأوضح انه سنقوم بتسليم مؤسسة الموانئ اللائحة التنفيذية للعاملين في العقود الخاصة بالمؤسسة، وذلك تحقيقا للشراكة بين المؤسسة واتحاد العاملين في القطاع الخاص وبما يحقق النتائج المنشودة في دفع الشباب للعمل في هذا القطاع وعدم السماح بجعله بيئة طاردة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف الحجيلان أن اتحاد العاملين في القطاع الخاص قام خلال الأيام الماضية بصياغة رؤية لمعالجة وحل مشاكل العاملين في هذا القطاع وجرى تسليم نسخة منها للجهات المختصة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتي ستكون بوابة لإنهاء أزمة العلاقة بين القطاع الخاص والشباب.