قال عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري الأمراض الجلدية د.محمد العتيبي إن رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثاني للأمراض الجلدية وطب التجميل والذي ينطلق في دبي يوم 21 الجاري يعكس حرص سموه على الاهتمام بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر ايمانا منه بأن تطوير الأداء للعاملين بوزارة الصحة واكتسابهم للخبرات والمعلومات المتجددة من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات قد أصبح ركيزة اساسية للنهوض بالخدمات الطبية في دبي.

وكشف العتيبي انه سيتم خلال المؤتمر إطلاق أحدث العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية في الشرق الاوسط وتبلغ نسبة نجاحه ٩٠% ويؤخذ عن طريق حقن تحت الجلد.

وأضاف: سيشارك في هذا المؤتمر العلمي متحدثون من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى متحدثين من الدول العربية والأوروبية (بريطانيا وألمانيا واليونان) وأميركا على مدار 3 أيام وسيناقش المؤتمر أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية خاصة العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية من خلال أخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بمرض الصدفية وسيحتوي البرنامج العلمي على 72 محاضرة علمية و23 ورشة عمل و16 ندوة علمية.

وذكر أنه سيمنح المشاركون في الأيام الثلاثة للملتقى 20 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر.

وفي النهاية ندعو الزملاء الأطباء في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لحضور هذا المؤتمر العلمي المهم في دبي لما له من أهمية في علم الأمراض الجلدية بشكل خاص والطب بشكل عام.