افتتاح مراكز للعلاج الطبيعي في مختلف مناطق الكويت قريباً

باهي ابوالعلا

احتفلت إدارة خدمات العلاج الطبيعي أمس باليوم العالمي للعلاج الطبيعي في مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إضافة إلى 18 قسم علاج طبيعي في مختلف مستشفيات الكويت العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تتبعها بحيث يمكن الوصول إلى اكبر شريحة مجتمعية من مختلف الفئات العمرية وذلك تحت شعار «النشاط الحركي... وقاية وصحة».

وذلك لتوضيح أهمية الحركة والنشاط الحركي في التقليل من الأمراض وكيفية الوقاية منها بالتدخل المبكر وطرق علاجها.

وقال مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي د. عبدالله زمان ان الاحتفال يهدف إلى التعريف بأهمية النشاط الحركي في التقليل من الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم افتتاح مراكز للعلاج الطبيعي في مختلف مناطق الكويت حسب توجهاتها.

من جانبها أكدت رئيس لجنة التوعية الصحية ورئيس قسم التخطيط بإدارة خدمات العلاج الطبيعي

د. زينب الخالدي أن الإدارة حققت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية كالنجاح النسبي في توحيد أساليب العلاج الطبيعي لأغلب الحالات المرضية كنتيجة إيجابية لعمل البروتوكولات العلاجية، وتفعيل الدور الرقابي الفني من قبل إدارة خدمات العلاج الطبيعي على أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية، إضافة إلى تقليل قائمة انتظار المرضى في المستشفيات العامة والتخصصية، وإدخال طرق علاجية مواكبة للتطور العالمي.