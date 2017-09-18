حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي أهمية نشر ثقافة السلامة وتنمية الوعي بها، وتأكيد مفهوم الشراكة الإيجابية بين جميع العاملين في الوزارة، وكذلك المستفيدون من الرعاية الصحية، بهدف العمل على تحقيق متطلبات البيئة المراعية لسلامة المرضى في جميع مرافقنا، وبما يتفق مع المعايير الحديثة وقرارات منظمة الصحة العالمية.

وقال د.الحربي خلال احتفال مستشفى مبارك الكبير بمناسبة اليوم العالمي للسلامة إن هذا الاحتفال يجسد على أرض الواقع تأكيد والتزام وزارة الصحة بتعزيز وتطوير سياسات وإجراءات السلامة، بجميع مستويات ومواقع تقديم الرعاية الصحية، فضلا عن تكريس الحق في السلامة للمرضى والعاملين والمستفيدين من الرعاية المقدمة في مرافق الوزارة.

وذكر ان العاملين بإدارة الجودة والاعتماد حريصون على تطوير برنامج السلامة، وباستخدام التقنيات الحديثة لوضع نظام وطني متطور، للابلاغ عن التعامل مع الحالات العارضة، وبما يتيح الفرصة للاستفادة من مؤشرات السلامة بالمرافق الصحية، لاسيما لتحديث البرامج والتخطيط.