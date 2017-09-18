حنان عبد المعبود

أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة استــعداد غرفة العمليات في الإدارة لاستقبال البلاغات وتسهيل الإجراءات في حالة حـــدوث أي طارئ لا سمح الله للوصول إلى الحدث بأسرع وقت ممكن، لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأفاد بأنه تم إعداد برنامج زمني ووضع خطة لعمل تمارين إخلاء مدارس وزارة التربية بالإضافة إلى إلقاء محاضرات وعمل ندوات توعوية ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية على مدار العام الدراسي بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والغدارة العامة للإطفاء وذلك لتدريب الطلبة والمدرسين على التعامل مع الحوادث الحقيقة والوقوف على مدى الاستعداد.

وأشاد الجلاهمة بالتعاون المثمر والبناء مع الأجهزة المعنية في وزارة التربية والتي تسهم بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف المرجوة من الدورات والتمارين من خلال المراحل الدراسية المختلفة.