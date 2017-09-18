الالتحاق بدورات الهيئة التمريضية يخضع لشروط الديوان وليست هناك أي استثناءات

المركز سيقدم خدمات علاج العصب واللثة والتقويم والجراحة والاستعاضة الصناعية وعلاج أسنان الأطفال

حنان عبدالمعبود

نفى وزير الصحة د.جمال الحربي وجود أي نية لتأجيل تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، مؤكدا انه سيطبق في موعده مطلع أكتوبر. وعن تهديد الهيئة التمريضية بالإضراب، أعرب الحربي على هامش افتتاحه مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان عن رفضه لأي إضراب يتعلق بالخدمة الصحية، مؤكدا أن مصلحة البلد تأتي في المقام الأول.

وخلال افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي في الفروانية الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط قال وزير الصحة إن المركز يأتي ضمن مشروع التوسعة الشاملة لمستشفى الفروانية الجديد، ويقدم خدمات طب الأسنان لسكان محافظة الفروانية، وبتكلفة حوالي 15 مليونا و735 ألف دينار، بينما بلغت تكلفة المعدات الطبية ثلاثة ملايين و375 ألف دينار.



واضاف الحربي، إن مساحة المبنى تبلغ 23 ألف متر مربع، وسيقدم خدمات العلاجات التخصصية للأسنان والتي تشتمل على علاج العصب واللثة والتقويم والجراحة والاستعاضة الصناعية وعلاج أسنان الأطفال، إضافة إلى طوارئ طب الأسنان على مدار الساعة، إلى جانب خدمات صحة الفم والأسنان للأطفال فوق سن 6 أعوام.وقال الحربي ان المركز الجديد يضم 156 عيادة وغرف للتعقيم المركزي والمختبر الرئيسي وقسم الأشعة ووحدة للعمليات الجراحية الصغرى، وقاعة للتدريب ومواقف للسيارات تتسع لاستيعاب 1400 سيارة.وأشار الحربي الى أن مبنى المركز يتكون من سرداب وثلاثة طوابق تم تصميمها وتشييدها وتجهيزها بالمعدات والأدوات الطبية وفقا لأحدث المواصفات العالمية.



ونوه الحربي بإنجازات قطاع طب الاسنان خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.يوسف الدويري وفريق الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين البالغ عددهم أكثر من 4000 فرد، والذين يعملون بمختلف المراكز والعيادات التابعة لقطاع طب الأسنان بتفان وإخلاص ووفقا لرؤية واضحة.



وقال الحربي إن رؤية القطاع تهدف الى التطوير المستمر للجودة بالخدمة والكفاءة والتميز بالأداء الفني والإداري، حيث أظهرت المؤشرات المتعلقة بخدمات طب الأسنان، إنجازات واضحة خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد أطباء الأسنان من 686 طبيبا في عام 2000 إلى 1971 طبيبا في 2017.واوضح الحربي ان عدد عيادات طب الأسنان زاد من 511 عيادة في عام 2000 إلى 989 عيادة في عام 2017، كما ارتفع عدد مراكز تقديم خدمات أشعة طب الاسنان من 43 مركزا الى 92 مركزا خلال نفس الفترة، فيما زاد عدد أجهزة التصوير بالأشعة من 100 جهاز إلى 285 جهازا، مشيدا بإنجازات قطاع طب الاسنان، وإدخال تطبيقات الملف الالكتروني بعيادات طب الاسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبالمراكز التخصصية وتطوير سياسات وبروتوكولات العمل، مبينا ان عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بالعيادات التابعة للقطاع خلال عام 2016 بلغ أكثر من 2 مليون و500 ألف مراجع.



وقال الحربي انه وفي مجال تنمية القوى العاملة وهي الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة، فقد تم تطوير البرنامج التدريبي النظري والعملي لأطباء الاسنان حديثي التخرج ليشمل 1400 طبيب من عام 2000 حتى عام 2016، فضلا عن عقد أكثر من مائة دورة تدريبية لأطباء الاسنان والهيئة التمريضية بالبرامج المدرسية، حيث استفاد منها نحو 1816 فردا حتى عام 2016.وفي مجال الدراسات العليا لأطباء الأسنان اوضح الحربي انه تم استحداث برامج للدراسات العليا المحلية بالتعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS، حيث تم الحصول على الاعتراف الدولي بمراكز طب الأسنان التخصصية كمراكز تدريب، والذي أثمر عن حصول 375 طبيب أسنان على شهادات المؤهل العالي حتى عام 2016، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2000 وحتى تاريخه تم التحاق ما يقرب من 500 طبيب أسنان بالجامعات العالمية ضمن خطة الابتعاث للخارج للدراسات العليا للأطباء.



وعن المشروعات المستقبلية قال الحربي إنها تتضمن تدشين مركز الجهراء الجديد لطب الأسنان، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال 2018، وذلك ضمن مشروع مستشفى الجهراء الجديد الذي يقام برعاية كريمة ودعم سام من صاحب السمو، فضلا عن مركز الأميري الجديد لطب الأسنان، وتوسعة مركز بنيد القار التخصصي.من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان د.يوسف الدويري ان المركز يعتبر الأكبر من حيث السعة والحجم والعيادات على مستوى الشرق الأوسط، حيث تتوافر فيه 156 عيادة ومختبرات وغرف للتعقيم المركزي، وأجنحة للأشعة وغرف للتدريب، مبينا انه جرى تشغيل 70 عيادة خلال المرحلة الحالية، فيما سيتم تشغيل العيادات المتبقية بحسب الكثافة السكانية ومدى الحاجة إليها، مضيفا ان المركز جرى تصميمه لاحتواء أعداد المراجعين على مدى 30 عاما مقبلة.



وذكر الدويري أن الوزارة نجحت في افتتاح ثلاث مراكز تخصصية لطب الاسنان في اقل من عام، حيث كانت البداية في مركز السالمية التخصصي وبطاقة 35 عيادة، ومن ثم مركز جابر الأحمد في جنوب السرة بطاقة 65 عيادة، واخيرا مركز الفروانية التخصصي بسعة 156 عيادة، مشيرا الى ان منتصف العام المقبل سيشهد افتتاح مركز الجهراء الذي يتضمن 140 عيادة لطب الأسنان.بدورها قالت رئيسة مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان د.سهيلة جعفر إن المركز الجديد يعتبر اكبر مركز لطب الأسنان في الكويت والشرق الأوسط، من ناحية عدد العيادات والتجهيزات، مبينة أن التميز لا تصنعه المباني إنما يصنعه العاملون بداخلها، لافتة إلى ان الطموح هو لجعل المركز الأول في التدريب والذي يقدم برامج تدريب متنوعة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني والإداري لجميع العاملين في قطاع طب الأسنان.