دشن المكتب الاعلامى بوزارة الصحة الحملة التوعوية لمرض «الزهايمر» تحت رعاية الشيخة عزة الصباح وبمشاركة مركز خدمات كبار السن بمنطقة حولي وإدارات العلاج الطبيعي وأقسام الشيخوخة بالمستشفيات الحكومية.
وقالت رئيسة المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري ان الحملة التوعوية تأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم «الزهايمر» العالمي الذي يوافق ٢١ سبتمبر من كل عام. وأضافت في تصريح صحافي على هامش تدشين الحملة التوعوية للمرض: الاحتفال باليوم العالمي لمرض «الزهايمر» جاء تحت شعار «فاذكروني: التشخيص المبكر يعني العيش أطول بصورة أفضل».