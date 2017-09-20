حنان عبدالمعبود

أقام قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العدان احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تحت شعار «النشاط الحركي وقاية وصحة» بإشراف رئيسة قسم العلاج الطبيعي د.منى الظفيري، بمشاركة كل وحدات القسم من عيادات خارجية وعيادات داخلية وعيادات الأطفال وعيادات تخصصية وعيادات العناية المركزة ووحدة القلب، وذلك عند مدخل الزيارة.

وخلال الاحتفال، أشاد نائب مدير مستشفى العدان د.بشار الحشاش بالجهود المبذولة من قبل القسم في زيادة الوعي الصحي وتوفير أعلى مستويات الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

وشهد اليوم تفاعلا من قبل اختصاصيي العلاج الطبيعي بصورة إيجابية مع المراجعين بالإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم على فهم وتطبيق بعض التمارين التي تم شرحها لهم من أجل مساعدتهم في التغلب على مشاكلهم الصحية. وتخللت الفعالية اختبارات وفحوصات وتطبيقات عملية للمراجعين المهتمين بمعرفة دور العلاج الطبيعي، كما تم عرض عدة مقاطع فيديو تحفيزية وأخرى توعوية وتوزيع بعض الأدوات الطبية البسيطة على المشاركين.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم العلاج الطبيعي د.منى الظفيري هذه الأنشطة من جانب التواصل المباشر مع المرضى والمراجعين، مبينة أن أحد أهم أهداف العلاج الطبيعي وهو زيادة التوعية المجتمعية وإبراز دور العلاج الطبيعي في دعم النشاط الحركي والوقاية والعلاج من مختلف الحالات المرضية.