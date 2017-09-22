حنان عبدالمعبود

شدد رئيس المكتب الصحي بواشنطن د.علي العنزي على حرصه على خدمة المرضى الكويتيين في الولايات المتحدة الأميركية بتعليمات مباشرة من وزير الصحة د.جمال الحربي، منوها بالتزام المكتب بالقوانين المحلية الأميركية.

جاء ذلك ردا ما اثير في وسائل التواصل عن تأخير نقل جثمان احد المرضى الكويتيين بعد وفاته في مقر سكنه، حيث تنص الاجراءات المحلية على استيفاء الاجراءات المتبعة للتأكد من ان الوفاة طبيعية وإزالة احتمالات اخرى لأسباب الوفاة.

وأكد د.العنزي ان المكتب الصحي على اتصال مع الجهات الرسمية الأميركية لتسلم الجثمان ومباشرة إجراءات السفر الى الكويت، احتراما لحرمة الميت ورغبة أسرة الفقيد.