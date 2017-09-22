عمليات جراحية جديدة من نوعها لعلاج أمراض المسالك بمشاركة خبراء من كل العالم

المؤتمر يحظى بإقبال كبير من الأطباء في مختلف الدول





الإسكندرية - أحمد الشوني



كشف الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة الكويت ومركز اندي اندرسون بالولايات المتحدة الأميركية د. سعد العبدالهادي الدوسري عن وجود سبل حديثة لعلاج مختلف أمراض المسالك البولية بمختلف أنواعها سواء للكبار أو الأطفال.



وقال د. الدوسري في تصريح خاص ل"الأنباء" على هامش مشاركته في مؤتمر الإسكندرية السابع عشر للمسالك البولية إن المؤتمر يتناول العديد من المحاضرات بخصوص جراحة أورام المسالك البولية في مختلف أجزاء الجهاز البولي من الكلى والحالب والمثانة والبروستاتا وغيرها.



وأضاف أن المؤتمر سيتعرض إلى كشف المشاكل والأمراض الأخرى في جراحة المسالك البولية، منها التحكم في التبول اللإرادي وضيق مجرى البول وجراحة المسالك البولية للأطفال وزراعة الأعضاء، لافتا إلى أنه يتضمن ورش عمل حول كيفية استخدام السونار والمناظير في تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية.



وزاد د. الدوسري أن هناك عمليات ستنقل من المستشفى إلى غرفة المحاضرات، ومنها عملية استئصال الحصوات وعملية استئصال أورام الكلى.



