شرعت الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للإغاثة في تأهيل مركز صحي بمدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى شمالي العراق.
وقال رئيس الجمعية الطبية د. احمد الهيتي لـ «كونا» ان الجمعية باشرت تأهيل مركز «30 تموز الصحي» في نينوى والذي يخدم سبعة احياء سكنية في مدينة الموصل.
وأضاف الهيتي ان أعمال إعادة التأهيل تنفذ في إطار حملة (الكويت بجانبكم) وبتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة وبإشراف خلية ادارة الأزمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء وسفارتنا في العراق وبالتعاون مع دائرة صحة نينوى.