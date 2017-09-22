نشر بحث علمي عن أمراض الصداع في الكويت شمل 16 ألف شخص ترأس الاستشاري الكويتي رئيس قسم الأعصاب في مستشفى ابن سينا ورئيس جمعية الأعصاب د. جاسم الهاشل جلسة حول أمراض الصداع خلال أعمال المؤتمر العالمي للأعصاب في مدينة كيوتو باليابان.

وقال الهاشل في تصريح صحافي على هامش المؤتمر ان ذلك الحدث يعتبر الأكبر من نوعه في علم الأعصاب، مشيرا إلى أنه يحضره قرابة 10 آلاف طبيب من جميع أنحاء العالم لمناقشة كل ما هو جديد في أمراض الجهاز العصبي التشخيصية والعلاجية‎.

وأضاف أنه قدم محاضرة للحضور في أمراض الصداع شملت دراسة كبيرة قام بها هو وفريقه على مدار سنة وشملت ما يقارب 16 ألف شخص من جميع محافظات الكويت.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تعتبر فريدة من نوعها ومرجعا كذلك للشرق الأوسط، موضحا أن الدراسة تناولت نسبة أمراض الصداع في الكويت وخصوصا الصداع النصفي في جميع مراحل الحياة ومدى العناء الذي يحدث للمرضى وعدد الساعات المفقودة من العمل نتيجة للصداع‎.

وأكد أن هذه الدراسة من شأنها الوقوف على تشخيصات المرض ومدى العبء الذي يحدث وكيفية التغلب عليه وزيادة الوعي الطبي لدى المرضى والأطباء المعالجين‎.

وفي الجلسة نفسها التي ترأسها الهاشل قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والهند وتايوان دراسات لها.