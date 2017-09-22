دعا أمين عام الجمعية الصيدلية الصيدلي علي هادي لحضور فعالية الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة الذي أقره الاتحاد الدولي الدوائي يوم السبت المقبل الموافق 23/9/2017 في مجمع الأفنيوز.

وصرح د. هادي بأن هذه الفعالية تهدف إلى إظهار دور الصيدلي الفاعل والحيوي في تحسين الرعاية الصحية وتوعية المجتمع بإسهامات الصيدلة في اكتشاف العلاجات المناسبة وتطوير فعالية الأدوية الملائمة وكذلك دور الصيدلي في رسم السياسات العلاجية للمريض وضمان الاستخدام الأمن والفعال للدواء.

وأشار رئيس الجمعية علي هادي إلى أن فعالية الاحتفال تتضمن تواجد مجموعة من الصيادلة المتخصصين لتقديم النصائح الدوائية والإجابة على الاستفسارات العلاجية للحضور وتقديم الارشادات لمن يرغب في دراسة هذا العلم الحيوي من الطلبة.

وناشد رئيس الجمعية الاخوة المواطنين والوافدين لحضور هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة.

والمشاركة في فعالياته والاستفسار عن كل الموضوعات ذات الصلة والذي سيقام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء في مجمع الأفنيوز.

وأكد هادي أن وزارة الصحة والهيئات الصحية على مستوى الدولة تبذل جهودا متميزة في الارتقاء بهذا القطاع وتطويره ورفع مستوى أدائه بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.