أجرى فريق طبي كويتي من مركز الكويت لمكافحة السرطان اختبارات الجودة والقبول لأحدث جهاز للتصوير البوزيتروني الكاشف عن الأورام في (مركز الرعاية المتقدمة) بدبي.



وقال رئيس قسم الطبيعة الاشعاعية ووحدة فيزياء الطب النووي بمركز الكويت لمكافحة السرطان د. مشاري النعيمي في تصريح لـ «كونا» ان فريق الفيزيائيين الطبيين تأكد من جودة الجهاز الذي يقدم تقنية جديدة للتصوير المقطعي المدمج مع التصوير البوزيتروني، موضحا ان التقنية الجديدة تساعد في تشخيص وادارة مختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والأعصاب.



وأضاف النعيمي ان السنوات الأخيرة أظهرت زيادة كبيرة في استخدام الإشعاع واستخدام النظائر المشعة في علاج الاورام، لافتا إلى ان الكوادر الطبية الكويتية لها خبرة واسعة في استخدام هذه التقنيات الحديثة.



وبين ان مركز الكويت لمكافحة السرطان له الريادة في تشغيل احدث أجهزة التصوير الطبية ويضم قسما متخصصا في الطبيعة الإشعاعية والفيزياء الطبية منذ عام 1982.



واكد النعيمي تميز فريق الفيزيائيين الطبيين الكويتيين بدرجة عالية من الكفاءة حيث قام بعمل اكثر من 50 اختبارا لجودة أجهزة التصوير النووي الحديثة في كل من الإمارات وسلطنة عمان وقطر.