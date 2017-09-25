أعلن رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بمستشفى الفروانية التابع لوزارة الصحة د.حمود العروج نجاح جراح كويتي في استئصال ورم سحائي كبير بقاع الجمجمة.



وقال العروج في تصريح صحافي ان العملية التي تمت باستخدام احدث الوسائل التقنية قام بها فريق طبي من المستشفى بقيادة د. فهد العسعوسي المتخصص في مناظير الجيوب الانفية.



وأضاف ان العملية التي اجريت لمواطن كويتي تمت على مرحلتين بمهنية عالية دون حدوث مضاعفات او جروح خارجية ما ادى الى تحسن المريض بشكل كبير وملحوظ وبوقت قياسي نسبيا مقارنة بالطرق التقليدية لاستئصال الورم.

وأوضح انه تم تشخيص حالة المواطن بالاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للدماغ إذ كان يشكو من التهابات متكررة بالسحايا مع سيلان السائل السحائي.

وأفاد بأن استخدام مستشفيات الوزارة لأحدث الوسائل التقنية في اجراء العمليات يأتي تماشيا مع رؤيتها لتطوير وتوفير الخبرات العالية وأحدث المعدات في جميع المجالات والتخصصات الطبية.