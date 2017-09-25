حنان عبدالمعبود

كشف مدير إدارة الصحة المهنية المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي عن خطوات تنفيذية للعمل على تحويل كل المراكز الصحية بالمناطق الصناعية إلى مراكز تخصصية للطب المهني.

وقال الشطي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن العمل يجري على قدم وساق للوصول إلى تحقيق هذا الهدف، مستدركا بأن ما يبطئ منه هو الدورة المستندية التي تأخذ وقتها، إلا أن الخطة معتمدة، وفي هذا الإطار يتم حاليا تأهيل مجموعة من الأطباء للعمل ضمن هذه المنظومة، مشيرا أن هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل خطة التنمية، ونعتمد في ذلك على نجاح مركز الطب الصناعي في الشعيبة والذي مزج بين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والبحث عن علاقة هذه الأمراض مع بيئة العمل.

وزاد أن مركز الطب الصناعي في الكويت هو الأول على مستوى المنطقة وتبعته اكثر من منطقة صناعية أخرى، لافتا إلى أن خدمات الصحة المهنية تهدف إلى تعزيز الصحة في بيئة العمل، وهو ما يتفق مع اتجاه الوزارة في مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، وكذلك الفحوصات الأولية والتعامل مع إصابات العمل من خلال لجان التحكيم المهنية لتقييم نسب العجز في الإصابات الناتجة عن العمل.