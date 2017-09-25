حنان عبدالمعبود

أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة سالم الثلاب على أن تكريم وزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة د.جمال الحربي أصحاب الاختراعات المتعلقة بالشأن الصحي تمثل خطوة إيجابية من شأنها أن تحقق العديد من النتائج التي تصب في صالح المخترعين والوطن متمنية أن تحذو الجهات الأخرى حذو وزارة الصحة في هذه البادرة الأولى من نوعها في المنطقة.

وأكدت الثلاب أن الكويت تزخر بالعديد من الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف المجالات ومن بين ذلك مجال الاختراعات، مشيرة إلى أن أبناء الكويت من المخترعين قد تركوا بصمات مميزة في المحافل الدولية ورفعوا اسم الكويت عاليا في العديد من الفعاليات العالمية المتعلقة بهذا الشأن مشددة على ضرورة تسليط الضوء على إنجازاتهم بشكل أكبر لتعريف المجتمع الكويتي بهذه الإنجازات.

الجدير بالذكر أن حفل تكريم المخترعين سيقام وللمرة الأولى في تاريخ ٥ أكتوبر القادم في قاعة سلوى.