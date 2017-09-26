حنان عبد المعبود

عقد اللقاء العلمي الدوري لمستشفى السيف يوم الثلاثاء الماضي، ضمن فعاليات برنامج التعليم الطبي المستمر الذي يتبناه المستشفى للنهوض بمستوى الخدمة الطبية للوقوف على أفضل وأحدث بروتوكولات العلاج الأميركية، الكندية وكذلك الاوروبية لتوفير خدمة طبية مثالية لمرضاها.

حيث ناقش اللقاء الأساسيات لتقييم علاج المرضى في قسم الطوارئ بالمستشفى الذين يعانون من الآلام بالصدر وصعوبة التنفس، وكيفية تقييم هذه الحالات من الناحية الاكلينيكية والطبية بكافة انواعه.

وقد حضر الاجتماع استشاريون من أقسام المستشفى المختلفة، وأطباء قسم الطوارئ وعدد من هيئة التمريض.

وقام بإلقاء المحاضرة د.اسماعيل أنور مسجل القلب بقسم الطوارئ، د.ايهاب عبد الفتاح استشاري القلب والأوعية الدموية، وشارك في مناقشة الحالات د.شهير جورج استشاري الباطنية والطوارئ ومنسق برنامج التعليم الطبي المستمر بالمستشفى، ود.بالاكريشنا استشاري الباطنية العامة.

هذا وقد قام د.خالد كمال رئيس قسم الأشعة التشخيصية بعرض احدث تقنيات التصوير الطبي لتشخيص وعلاج هذه الحالات، وكذلك د. منال زغلول رئيسة قسم المعامل والباثولوجيا الاكلينيكية بعرض أحدث تقنيات المختبر لتشخيص وعلاج هذه الحالات.

وفي نهاية اللقاء قام الفريق الطبي بوضع بروتوكول نهائي للتعامل مع حالات الآلام الصدرية وصعوبة التنفس للوصول إلى خدمة مثالية لمرضانا تضمن لهم كافة معايير السلامة والأمان.