الزعبي: العمل يجري على قدم وساق لإدخال «الصيدلية الإلكترونية» في «الفروانية»

حصول المستشفى على الاعتراف والجودة قد يكون نهاية العام

الفضلي: تخصيص مستشفى الفروانية الجديد للمواطنين من المقترحات التي نعمل على تنفيذها

حنان عبدالمعبود

أقام مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الفروانية الصحية احتفالا بمناسبة يوم الصيدلي العالمي بمشاركة قسم الصيدلية بمستشفى الفروانية والعديد من الأقسام والإدارات منها ادارة التفتيش والرقابة الدوائية وعدد من الشركات والمنظمين من مكتب الخدمات الصيدلانية بالمستشفى، وقدم المعرض خدمات توعوية عن الأدوية المزيفة وكيفية معرفتها وكيفية تجنب شرائها من مصادر غير موثوقة، إضافة إلى التوعية بالأمراض المزمنة وتعاطي الأدوية الخاصة بها من ضغط وسكري وغيرهما وطرق الفحص.

وعلى هامش الاحتفال، قال مدير منطقة الفروانية الصحية د. حمود الزعبي إن العمل يجري على إدخال نظام الصيدلة الإلكترونية في الأقسام المختلفة بمستشفى الفروانية، لافتا إلى أن إدارة المستشفى تعمل حاليا على تجربة تطبيق المشروع على الصيدلية المركزية وبعض الأقسام تمهيدا لتعميم التجربة على المستشفى ككل.

وأشاد الزعبي خلال رعايته احتفال مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الفروانية الصحية بيوم الصيدلي العالمي أمس بجهود إدارة المستشفى للانتهاء من تطبيق برنامج الاعتراف والجودة في المستشفى، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تطبيق معايير الاعتراف بالكامل تمهيدا للحصول على الاعتراف نهاية العام الحالي، ولفت في الوقت ذاته إلى زيارة مدققي الاعتراف إلى المستشفى مطلع نوفمبر المقبل للتأكد من إتمام العمل بالشكل المطلوب.

وعن تخفيف الازدحام على العيادات، أكد الزعبي أن أعداد المراجعين معقولة، مشيرا إلى التنسيق مع الرعاية الصحية الأولية لترتيب الأمور والتأكد من الحالات التي يتم تحويلها الى المستشفى، واحتياج المراكز من الإعداد والتحضير للاعداد حسب السكان بكل منطقة وإعداد بروتوكول بين الرعاية والمستشفى للحالات التي تحتاج الدخول الى المستشفى.

وفيما يختص بالتوجه لتخصيص مستشفى الفروانية الجديد للمواطنين فقط أكد مدير مستشفى الفروانية د. مهدي الفضلي ان الأمر ليس قرارا، وانما هو مقترح ضمن عدة مقترحات يعمل على تنفيذها بالتعاون مع رؤساء الأقسام والمختصين وضمن السياسة العامة للمستشفى التي دأب على تنفيذها منذ تسلم العمل فيها، ويتم حاليا دراسة مدى إمكانية تخصيص هذا المستشفى للمواطنين او من يعامل معاملة الكويتي من فئة غير محددي الجنسية والخليجيين اذ ان المستشفى القائم حاليا جيد وبسعة سريرية كبيرة حيث يبلغ عدد الأسرة به 868 سريرا وبالتالي لن يتأثر الوافدون بتخصيص المستشفى الجديد للمواطنين.

وأكد الفضلي انه بالرغم من أن التوجه العام لوزارة الصحة يقضي بأن تكون الاولوية للكويتي الا ان الحالات الطارئة تكون الأولوية فيها للمريض سواء كان كويتيا او غير كويتي، وأبدى تفاؤله من تطبيق هذا المقترح، لافتا ان المستشفى الجديد قد يستغرق إنشاؤه ما يقارب الـ 3 سنوات.

وعن الاحتفال بيوم الصيدلة العالمي قال: في يوم الصيدلي العالمي نتذكر جهود الصيادلة ونعرف الجمهور بدورهم الأساسي والحيوي من حيث توزيع الادوية وتركيب الادوية اضافة الى الصيدلية السريرية ودورها في الاجنحة، ونتمنى ان نوفر لهم كل الاجهزة المطلوبة لتسهيل وتسريع وتيرة العمل بإدخال الصيدلية الالكترونية وان تكون في كل مباني مستشفى الفروانية.

من جانبه، أكد رئيس قسم الصيدلة بالانابة الصيدلية سارة ناصر العتيبي أهمية إبراز دور الصيدلي في المجتمع فهو جزء لا يتجزأ من الجسد الطبي، واظهار الانجازات التي يقوم بها القسم واحدثها وحدة المعلومات الدوائية ووحدة الصيدلة الإكلينيكية.

وقال إن فريق التدريب والتعليم المستمر لقسم الصيدلة احتفل باليوم الصيدلي العالمي بمشاركة وحدة تفتيش الأدوية وشركات الادوية، وقدم فيه قسم الصيدلة عرضا حول اقسام الصيدلة ومهامها والوحدات التابعة لها وايضا البوسترات والبروشورات التي تهتم بتوعية المريض حول طريقة الاستخدام الصحيح للأدوية، وتوفير البوسترات التي تهتم بتوضيح مهام وحدة المعلومات الدوائية والاعلان عن افتتاح مركز للصيدلة السريرية في المستشفى.

واضاف: كما عرض قسم تفتيش الأدوية الفرق بين الأدوية المزورة وغير المزورة واستعرض المنتجات غير المرخصة في وزارة الصحة مع توضيح مدى خطورتها، فضلا عن قيام احدى الشركات بفحص مستوى السكر للدم لبعض المرضى الزائرين.